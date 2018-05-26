CHP'den Emekliye İkramiye KOBİ’ye Kredi Çiftçiye Alım Garantisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Haziran Genel Seçimleri için emekliye yılda 2 ikramiye, KOBİ’ye faizsiz kredi, çiftçiye ürün alımı garantisi, her mahalleye ücretsiz kreş, medyada sendika üyeliği zorunluluğu ve asgari ücret için de 2 bin 200 Türk Lirası vaat etti.

CHP, “Millet için geliyoruz” sloganıyla Ankara’da düzenlediği toplantıda, seçim bildirgesini kamuoyuna açıkladı ve milletvekili aday tanıtımını gerçekleştirdi. CHP’nin 226 sayfalık seçim bildirgesinde, Türkiye’nin temel 5 sorun başlığı hak-hukuk, adalet, eğitim, ekonomi, toplumsal barış ve dış politika olarak sıralandı. Toplantıda, Kılıçdaroğlu, bildirgeyi tanıtım konuşmasında sıklıkla CHP Cumhurbaşkanlığı adayı Muharrem İnce adına da kamuoyuna söz verdiklerini vurguladı.

Kılıçdaroğlu’nun bizzat anlattığı seçim bildirgesinde, bürokrasiden arındırılmış “Merkez Türkiye Projesi” vaadiyle ülke çapında yerel ürünleri ihracaat ile buluşturma hedefi anlatıldı.

Türkiye’deki mevcut ekonomik tabloyu Türk Lirası’nın değer kaybıyla özetleyen Kılıçdaroğlu, “En sorunlu alanlardan biri ekonomidir. TL’nin nasıl eridiğini hep birlikte gözlemliyoruz. TL, dünyanın en büyük değer kaybeden paralarından biri oldu. Çiftçi hayatından memnun değil, emekli memnun değil, işçi memnun değil, işsiz hiç memnun değil. Varlık içinde yoksulluk yaşayan bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Bu düzenden memnun olan tek bir sınıf var, o da rantiyeciler sınıfı. Kendisini yakan, intihar eden rantiyeci var mı? Bu düzeni değiştirmenin sorumluluğu hepimize düşüyor. Bana düşüyor, Muharrem İnce’ye düşüyor. İşçiye, esnafa düşüyor” dedikten sonra ekonomik vaatlerini anlattı.