CHP'den Emekliye İkramiye KOBİ’ye Kredi Çiftçiye Alım Garantisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Haziran Genel Seçimleri için emekliye yılda 2 ikramiye, KOBİ’ye faizsiz kredi, çiftçiye ürün alımı garantisi, her mahalleye ücretsiz kreş, medyada sendika üyeliği zorunluluğu ve asgari ücret için de 2 bin 200 Türk Lirası vaat etti.
CHP, “Millet için geliyoruz” sloganıyla Ankara’da düzenlediği toplantıda, seçim bildirgesini kamuoyuna açıkladı ve milletvekili aday tanıtımını gerçekleştirdi. CHP’nin 226 sayfalık seçim bildirgesinde, Türkiye’nin temel 5 sorun başlığı hak-hukuk, adalet, eğitim, ekonomi, toplumsal barış ve dış politika olarak sıralandı. Toplantıda, Kılıçdaroğlu, bildirgeyi tanıtım konuşmasında sıklıkla CHP Cumhurbaşkanlığı adayı Muharrem İnce adına da kamuoyuna söz verdiklerini vurguladı.
Kılıçdaroğlu’nun bizzat anlattığı seçim bildirgesinde, bürokrasiden arındırılmış “Merkez Türkiye Projesi” vaadiyle ülke çapında yerel ürünleri ihracaat ile buluşturma hedefi anlatıldı.
Türkiye’deki mevcut ekonomik tabloyu Türk Lirası’nın değer kaybıyla özetleyen Kılıçdaroğlu, “En sorunlu alanlardan biri ekonomidir. TL’nin nasıl eridiğini hep birlikte gözlemliyoruz. TL, dünyanın en büyük değer kaybeden paralarından biri oldu. Çiftçi hayatından memnun değil, emekli memnun değil, işçi memnun değil, işsiz hiç memnun değil. Varlık içinde yoksulluk yaşayan bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Bu düzenden memnun olan tek bir sınıf var, o da rantiyeciler sınıfı. Kendisini yakan, intihar eden rantiyeci var mı? Bu düzeni değiştirmenin sorumluluğu hepimize düşüyor. Bana düşüyor, Muharrem İnce’ye düşüyor. İşçiye, esnafa düşüyor” dedikten sonra ekonomik vaatlerini anlattı.
Ekonomideki temel vaatler neler oldu?
Bildirgede, öncelikle “planlı kalkınma ve ekonomi” hedefi için “İnsani Gelişme Stratejileri ve Bilgi Politikaları Kurumu” kurulacağı açıklandı. Ekonomi açısından planlama temelinde atılacak adımlar bakımından şunlar sıralandı:
Mevcut durumda çok sayıda kamu ve özel kuruluşu bünyesine aktarılmış Türkiye Varlık Fonu ise kaldırılacak.
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nda bağımsız üye sayısı arttırılacak.
“Merkez Türkiye Projesi” içinse 'Doğu, Güney, Karadeniz, Marmara ve Mavi Batı' olmak üzere beş kalkınma kuşağı oluşturulacak. Anadolu’yu kalkındırma ve gelir farkı uçurumunu azaltmayı amaçlayan projeyle her kuşak bölgesine özgü ürün ve hizmetlere yatırım yapılacak. Bununla 2023 yılı itibariyle 2 milyon kişilik ek istihdam yaratılması, 4 bin kilometre ilave demiryolu inşaası, 400 fabrika ve AR-GE merkezleri kurulması planlanıyor. Böylece Türkiye’nin yıllık 1.3 trilyonluk milli gelire ulaşabileceği öngörülüyor.
Emekliye yılda 2 kez ikramiye ödemesi yapılacak.
Vergisiz yani net asgari ücret 2 bin 200 TL olacak.
KOBİ’lere 1 yıllık faizsiz kredi verilecek.
Çiftçilere ait tüm tarımsal kredi borçları silinecek.
Tarım alanıyla ilgili Et ve Balık Kurumu gibi Cumhuriyet’in kuruluş sürecinde olduğu üzere kamu iktisadi kurumlar (KİT’ler) yeniden hayata geçecek. Bu kapsamda şeker fabrikaları özelleştirmesi iptal edilecek ve pancar üreticileri kooperatifleri ile işçi sendikalara fabrikalara ortak edilecek.
Çiftçilere sulama konusunda 10 vadeli ve sıfır faizli kredilendirme sağlanacak.
Sosyal hizmetler olarak neler vaat edildi?
Aile Sigortası kapsamında ailedeki kadın hesabına yatırılması şartıyla 1000 TL aylık maaş bağlanacak. Bu yoksulluk sınırı altındaki ailelere 25 TL su, 50 TL elektrik ve kış aylarında aylık 100 TL ısınma desteklemesi yapılacak.
Türkiye genelindeki sosyal hizmetler alanında mezun 45 bin üniversite diplomalı kişi, “aile danışmanı” olarak istihdam edilecek. Aile danışmanları, yapılan sosyal yardımları ve başta kız çocukları olmak üzere çocukların eğitimini takip edecek.
Gazilere milletvekilleriyle eş düzeyde sağlık güvencesi verilecek. Gazilere ikinci iş hakkı ve 3000 günde emeklilik hakkı sağlanacak.
Astsubaylara ve ceza infaz koruma memurlarına 3600 ek gösterge hakkı tanınacak.
Zorunlu askerlik süresi kısaltılacak. Üniversite öğrencilerine yaz tatillerinde 3’er aylık dönemlerle askerlik görevlerini tamamlama imkanı verilecek. Askerlikte 500
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