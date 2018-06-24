CHP'den sonuçlarda manipülasyon iddiası

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, "Hiç kimse erken gelin güvey olmasın" dedi.CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Bülent Tezcan seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama yaptı. Anadolu Ajansı'nın seçim sonuçları ile ilgili verilerinin doğru olmadığını savunan Tezcan, "Hiç kimse erken gelin güvey olmasın. Cumhurbaşkanlığı süreci ikinci tura kalmıştır, bu süreç cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalacağını büyük oranda gösteriyor" diye konuştu.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) resmi olarak açılan sandığa ilişkin verisinin yüzde 46 sandığa tekabül ettiğini belirten Tezcan, "Yarıdan fazlası henüz açılmamış. Bu tablo içerisinde bizim sandık görevlilerimi müşahitlerimiz düzenli olarak ıslak imzalı tutanakları topluyor, partinin sitesine giriş yapıyor, bu verileri takip ediyoruz, sabaha kadar da takip edeceğiz" diye konuştu.

Tezcan sözlerini şöyle sürdürdü: "CHP’nin sandık görevlilerinin andığa girdiği ve topladığımız verilere göre, 59 milyon 19 milyon 973 bin 242 oy; 71 bin 666’sının tutanaklarını topladık; yüzde 39. Bu tabloya baktığımızda sayın Muharrem İnce’nin oy oranı yüzde 33,65. Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yüzde 51,77. Sayın Akşener’in 8,89; Sayın Demirtaş’ın yüzde 4,6; sayın Karamollaoğlu’nun binde 8, Sayın Perinçek’in binde 21."