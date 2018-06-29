CHP'den Soylu'ya art arda suç duyurusu

Soylu'nun emrinin, ceza kanununun "nefret ve ayrımcılığı" düzenleyen maddesine aykırı olduğunu ifade eden Tanal, "Dil, ırk, milliyet, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep farklılığından kaynaklanan nefret, kanunlarımızca cezalandırılır. Soylu’nun söylemleri CHP’lileri tamamen dışlayan, toplumun dışına itmeye çalışan birtakım sözlerden ibarettir ve suç teşkil etmektedir" dedi.

İçişleri Bakanı Perşembe günü İstanbul'da yaptığı konuşmada Kaftancıoğlu'nu hedef alarak, "Şehit cenazelerinde ne işleri var? İstanbul İl Başkanlığına getirdikleri hanımefendi, şehide de küfretti, polise de, askere de" sözlerini sarf etmişti.

Kaftancıoğlu suç duyurusunda bulunmadan önce yaptığı basın açıklamasında, Soylu'ya tepki göstererek, "Biz, şehit cenazelerinde siyasi rant peşinde koşanlardan değiliz, kandan beslenerek halkın milli duygularını sömürenlerden değiliz" dedi.

Partisinin şehitleri ayrıştırmadığını vurgulayan Kaftancıoğlu, "Bugüne kadar tek bir gencimizin şehit olmaması için mücadele ettim, bundan sonra da edeceğim. Bugüne kadar tek bir anne evladının arkasından ağlamasın diye mücadele ettim, bundan sonra da edeceğim. Bugüne kadar ölümü değil, yaşamayı, yaşatmayı savundum, bundan sonra da bunun mücadelesini edeceğim" ifadelerini kullandı.

Soylu'nun sözlerine AKP'den ilk yorum

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, gazetecilerin soruları üzerine Soylu'nun sözlerini değerlendirdi. Yazıcı, "Bu konuşulur. Bugün partimizin Merkez Karar Yönetimi Kurulu toplantısı var. Bizim içimizden bir arkadaş, bakan düzeyinde, söylediği ortam, hangi olayla ilgili bunları ifade ettiğini de değerlendirme yaparken dikkate almak gerekir. Dolayısıyla hem siyasal hem demokratik kriterler açısından bunu konuşur, değerlendiririz" dedi.

DW/GY,BK

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