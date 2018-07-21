CHP'li Berberoğlu'dan pasif direniş kararı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) cezaevindeki milletvekili Enis Berberoğlu, hakkındaki davanın durdurulması ve tahliye edilmesi talebini Yargıtay'ın reddetmesi üzerine avukatı aracılığıyla bir açıklama yaptı.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre "Anayasası çalınmış milletvekili" imzasıyla açıklama yapan Berberoğlu, Yargıtay'ın kararına tepki olarak Pazartesi gününden itibaren ailesiyle, avukatlarıyla ve milletvekilleriyle açık ya da kapalı görüşe çıkmama, mahkemelerde savunma hakkını kullanmama ve dışarıyla haberleşmeyi kesme kararı aldığını duyurdu.

Ek olarak Berberoğlu'nun avukatları, milletvekilinin açlık grevi yapma kararı alıp, daha sonra bu kararından vazgeçtiğini söyledi.

Berberoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bu zor karar doğaldır ki ailemi, avukatlarımı, partimi ve sevenlerimi mutlu etmeyecek, dolayısıyla onlardan bağımsız ve hatta onlara rağmen uygulamam zorunlu. Ama herkes bilsin ki niyetim onları üzmek değil tam aksine daha fazla üzülmelerini engellemek ve korumak. Çünkü görüyorum ki benim etrafımda dönen tartışmalarda aileme, partime ve hatta seçmenlerime bile çamur sıçrıyor, çektiğim eziyet yoldaşlarıma korku salma amacıyla malzeme ediliyor. Tabii ki görüşemediklerimi çok özleyeceğim ve fakat biliyorum ki her ne kadar ormanda yaşasa da her ağaç tek başına ve ayakta ölür."