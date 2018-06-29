CHP’li Eren Erdem FETÖ’ye Yardımdan Tutuklandı

9 Şubat 2014’te “yalana karşı gerçeğin gazetesi sloganıyla yayın hayatına başlayan ve 13 Nisan 2014’te kapatılan Karşı gazetesinin genel yayın yönetmenliğini üstlenen Eren Erdem, o dönem yapılan haberlerde FETÖ lehine manipülasyon yapmakla suçlanıyor.

Karşı gazetesindeki yayınlarla FETÖ’ye yardım etmekle suçlanan Erdem: Bu iddianame FETÖ’cüler tarafından hazırlandı

Gözaltına alındığını Twitter hesabından “An itibariyle gözaltına alındım. Gerekçemi bilmiyorum. Polisler tarafından evimin önünden gözaltına alındım. Kamuoyunun bilgisine sunarım” diye duyuran CHP Parti Meclisi üyesi bu sabah İstanbul’a getirildi.

24 Haziran Seçimleri’ne kadar CHP’nin İstanbul Milletvekili olan Parti Meclisi üyesi Eren Erdem, “FETÖ/PYG örgütünün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek”, “gizli tanığı deşifre etmek”, ve “soruşturmanın gizliliğini ihlal etmek” suçlamalarıyla İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı.

“Gazetenin gelir kaynaklarında FETÖ’den gelen tek bir kuruş yoktur, ispatlanırsa idamını isteyeceğim. Cihan Haber Ajansı’yla görüştüğüm iddia ediliyor. Gazete iflas edince Cihan Haber Ajansı ilk haciz koyan ajans oldu. Dışişleri toplantısının ses kayıtları internete sızmıştı. Yayın yasağı gelince muhalif gazeteler olarak yasağı delme kararı alıp yayınladık. İlk yayınlayan ben değildim. Dolayısıyla bu da yayın yasağı delme suçu olabilir. Gizli tanığın (gazetenin eski sahibi) Turan Ababey olduğunu mahkeme kabul etmiştir. Bu tanığa itibar edilemez. Bu iddianame ile FETÖ’nün temizlenmesine zarar verilmektedir. Benim gibi kişileri mahkum edip korku imparatorluğu yaratıyorlar”

Erdem, iddianamedeki gizli tanığın Karşı gazetesinin eski sahibi Turan Ababey olduğu iddiasını da yineledikten sonra Ababey’in A Haber’de yayınlanan bir programda dile getirdiği “Tapeler cemaatten geliyordu, sıkıştığımız zamanlarda gazeteyi Zaman gazetesi basıyordu” şeklindeki iddialarını da reddetti:

Yurtdışına kaçma iddialarının da doğru olmadığını belirten Eren Erdem, 21 Mayıs’ta Atatürk Havalimanı’nda yurtdışı yasağı konduğu için çıkartılmadığına çocuğunun tedavisi için yurtdışına gitmeyi çalıştığını ifade etti.

Mahmut Tanal: Algı operasyonu yapılıyor, tutuklama siyasi bir karar

Mahkemede savunması yapması kabul edilmeyen CHP’nin avukat milletvekillerinden Mahmut Tanal algı operasyonu yapıldığı iddiasını dile getiriyor.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, milletvekili Ali Şeker ve eski milletvekilleri Barış Yarkadaş ve Hilmi Yarayıcı ile birlikte İstanbul Adliyesi önünde açıklama yapan Tanal, “İddianamede sadece A Haber ve hükümete yakın gazetelerin haber ve kupürleri yer alıyor. Soyut beyanları kullanarak mahkeme tutuklama kararı veremez. Bu tutuklama siyasi bir karardır” dedi.

Avukat Efkan Bolaç: Bu tutuklama CHP’yi terörle bağlantılı göstermeyi amaçlıyor

Eren Erdem’in avukatı Efkan Bolaç, bu tutuklamanın CHP’yi kriminalize etme amacı taşıdığı görüşünde.

Amerikan’nın Sesi’ne değerlendirmede bulunan Avukat Bolaç, “Daha dün İçişleri Bakanı CHP’lilerin şehit cenazelerine alınmaması yönünde talimat verdiğini söyledi. Bugünkü tutuklamayı bu sözlerden bağımsız düşünemeyiz. CHP’yi PKK ve FETÖ ile bağlantılı olarak gösterme çabası var. Bu tutuklama açıkça Türkiye’nin ana muhalefet partisini kriminalize etmek ve terörle bağlantılı gösterme amacı taşımaktadır” dedi.

