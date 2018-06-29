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CHP'li Eren Erdem gözaltında

29.06.2018 08:54 | Son Güncelleme

Hakkında 22 yıl hapis talebiyle iddianame hazırlanan CHP'li eski milletvekili Eren Erdem Ankara'da gözaltına alındığını duyurdu.

25. ve 26. dönem CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, gözaltına alındığını duyurdu. Erdem, Twitter'dan yaptığı paylaşımda polis tarafından evinin önünde gözaltına alındığını açıkladı.

Erdem'in gözaltına alınmasıyla ilgili Twitter'dan bilgi veren CHP İstanbul milletvekili Sezgin Tanrıkulu, uygulananın "düşman ceza hukuku" olduğunu söyledi.

CHP'nin 26. dönem milletvekillerinden Mahmut Tanal da gözaltına alınma kararının Süleyman Soylu'nun açıklamalarının ardından gelmesine dikkat çekerek, "Karar siyasi olup hukuki değildir" değerlendirmesinde bulundu.

24 Haziran seçimlerinde CHP tarafından aday gösterilmeyen Erdem hakkında Gülen yapılanmasına yardım ettiği iddiası ve 22 yıl hapis cezası istemi ile hazırlanan iddianame, mahkeme tarafından kabul edilmişti. Hakkında yurtdışına çıkış yasağı çıkarılan Erdem'in passaportuna el konulmuştu.

DW,ÖA/MK

© Deutsche Welle Türkçe

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