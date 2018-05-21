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CHP'li Eren Erdem'e yurt dışı yasağı

21.05.2018 14:29 | Son Güncelleme

CHP milletvekili Eren Erdem, bu sabah Almanya'ya gitmek isterken Atatürk Havalimanı'nda pasaportuna el konuldu.

CHP milletvekili Eren Erdem, eşi ve çocuğu ile birlikte bu sabah Almanya'ya gitmek isterken Atatürk Havalimanı'nda pasaportuna el konuldu. Eren Erdem, hakkındaki yurt dışı çıkış yasağı nedeniyle Almanya'ya gidemedi.

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi, bugün Erdem hakkında Gülen yapılanmasına yardım ettiği iddiası ve 22 yıl hapis cezası istemi ile hazırlanan iddianameyi kabul etti.

Hakkındaki kararı attığı tweetlerle değerlendiren CHP'li politikacı, "Bu davalar yeni değil. Dokunulmazlığı kalkan herkes cezaevine girebilir. Yapılmak istenen; algı operasyonudur" paylaşımında bulundu.

CHP’li politikacı söz konusu tevziratla hukuk önünde hesaplaşacağını söyledi.

DW, BD/BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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