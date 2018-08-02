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CHP'li Muhalifler Açıklama Yapıyor

02.08.2018 16:18 | Son Güncelleme

CHP'de Muharrem İnce'yi destekleyenler tarafından olağanüstü kurultay yapılması için delegelerden toplanmış imzalar teslim ediliyor. Muhalifler açıklama yapıyor

CHP'li Muhalifler Açıklama Yapıyor

İzlemek için: https://www.facebook.com/amerikaninsesi/videos/10160797274645442/

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