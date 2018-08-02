CHP'li Usluer: 630 imza topladık

CHP'de "Değişim ve Umut Kurultayı" adı altında olağanüstü kurultay talebiyle imza toplama işlemi sona erdi. İmza toplayan delegeler salt çoğunluğa ulaştıklarını açıklarken, parti genel merkezi imza sayısının daha düşük olduğunu belirtiyor.
CHP PM üyesi ve Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer, Perşembe günü yaptığı açıklamada, imza sayısının 630 olduğunu belirtti. Gaye Usluer teslim ettikleri imzaların noter tasdikli olduğunu ifade etti.
Toplanan imzaların bugün CHP Genel Merkezi'ne teslim edileceği belirtildi. CHP Tüzüğü gereği 15 günlük sürede toplanan imzaların bir hafta içinde parti genel merkezine ulaştırılması, yeterli imzaların merkeze ulaşmasının ardından ise 45 gün içinde olağanüstü kurultayın toplanması gerekiyor.
Sosyal medyada #değişimveumutkurultayı etiketi altında CHP'liler, salt çoğunluğa ulaşıldığına dair paylaşımlarda bulunuyor.
CHP içinde değişim isteyen ve 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce'nin CHP Genel Başkanı olmasını isteyen delegeler, kurultaya gidilmesi için imza toplayacaklarını açıklamıştı. İmza toplama süreci 16 Temmuz'da noter kanalıyla başlatılmıştı.
DW,GA/ÖA
© Deutsche Welle Türkçe
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