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CHP'nin adayı İnce Erdoğan'la görüştü

10.05.2018 08:58 | Son Güncelleme

CHP‘nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşme sonrasındaki açıklamasında "Benim derdim kutuplaşmayı, ayrışmayı değil barışmayı, kucaklaşmayı gerçekleştirmek" dedi.

CHP'nin adayı İnce Erdoğan'la görüştü

Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 24 Haziran'daki seçimlerde yarışacağı isimlerle görüşmeye Çarşamba günü de devam etti.

İnce'nin randevu talep ettiği Cumhrubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AKP Genel Merkezi'nde gerçekleştirdiği görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. İki aday arasında basına kapalı yapılan görüşmeye AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da katıldı.

Görüşme sonrası gazetecilere kısa bir açıklamada bulunan İnce, “Sayın Genel Başkan'a ve AK Parti’ye, partisine başarılar diledik. Sohbet ettik, dertleştik" dedi.

Elitaş: Güzel bir sohbet oldu

Görüşmeye dair AKP adına açıklama yapan Elitaş ise “Sayın Cumhurbaşkanımıza, Cumhuriyet Halk Partisi cumhurbaşkanı adayı Sayın İnce ve Grup Başkanvekili Sayın Altay birlikte geldiler. Güzel bir sohbet oldu, birbirlerine başarılar dilediler. Sohbetin genel anlamdaki tarzı buydu" dedi.

İnce'nin "Dertleştik" şeklindeki sözlerini yorumlaması istenen Elitaş, bu soru üzerine ise gazetecilere "Güzel bir sohbet oldu. İkisi de Rizeliymiş” demekle yetindi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce daha sonra ise Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Erdoğan ile AKP Genel Merkezi'nde yaptığı görüşmede daha gösterişsiz bir koltuğa oturtulduğuna dair çıkan haberlere de yanıt verirken şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti Genel Başkanı Sayın Erdoğan ile 40 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdik, sohbet ettik, başarı diledik. Ortada hiçbir saygısızlık yoktu, koltuk haberlerine itibar etmeyin, ben kimseye haksızlık etmem. Önümüzdeki günlerde 100 bin imzayı bularak Cumhurbaşkanı Adayı olan Sayın Doğu Perinçek’i de ziyaret edip başarı dileyeceğim. Benim derdim kutuplaşmayı, ayrışmayı değil barışmayı, kucaklaşmayı gerçekleştirmek, herkesin Cumhurbaşkanı olmak."

İnce daha önce de İYİ Parti lideri ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Saadet Partisi lideri ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş ile bir araya gelmişti.

İnce, Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda ziyaret ettiği Demirtaş ile yaptığı görüşme sonrasındaki açıklamasında, "Sayın Karamollaoğlu ile görüştüm, Sayın Akşener ile görüştüm, Sayın Demirtaş ile görüştüm. Aday olan herkesle görüşmek istiyorum, başarılar diliyorum" demişti.

DW/CÖ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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