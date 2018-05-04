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CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce

04.05.2018 11:09 | Son Güncelleme

Ana muhalefet partisi CHP, Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin 24 Haziran seçimlerinde partinin cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı.

İnce, “Herkesin cumhurbaşkanı adayı olacağım” dedi.Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 24 Haziran’da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adayının CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce olduğunu resmen açıkladı.

Ankara'da bugün Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu’nda partililerin katılımıyla yapılan törende konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Eski bir öğretmen, yeni bir politikacı… Sayın Muharrem İnce, gel bakalım buraya" diyerek Muharrem İnce'nin CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olduğunu ilan etti.

Bu açıklama sonrasında sahneye gelen İnce, "24 Haziran'da Allah'ın izni ve milletin isteğiyle cumhurbaşkanı olacağım” dedi. "Sadece CHP'lilerin, sadece bu salonda bulunanların değil, 80 milyonun, herkesin cumhurbaşkanı olacağım. Ben tarafsız bir cumhurbaşkanı olacağım” diyen İnce, 39 yıldır yakasında taşıdığını söylediği CHP rozetini çıkartarak Kılıçdaroğlu'na "emanet ettiğini” söyledi. Bunun üzerine CHP lideri Kılıçdaroğlu da "80 milyonun cumhurbaşkanı adayı” olduğunu belirttiği İnce’nin yakasına Türk bayrağı rozeti taktı.

Spor salonundaki toplantıdan önce de CHP Meclis Grubu sabah kapalı bir oturumda bir araya geldi. Bu toplantıda 110 milletvekilinin oyuyla İnce'nin adaylığı onaylandı.

İnce'nin CHP’nin adayı olarak açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın erken seçim tarihini 24 Haziran olarak açıkladığı 18 Nisan gününden bu yana ana muhalefet partisi CHP’de devam eden cumhurbaşkanı adayının kim olacağına ilişkin tartışma sonlanmış oldu. CHP içinde cumhurbaşkanı adayı arayışında İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin isimleri öne çıkmıştı.

DW/DÇÜ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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