CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce

İnce, “Herkesin cumhurbaşkanı adayı olacağım” dedi.Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 24 Haziran’da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adayının CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce olduğunu resmen açıkladı.
Ankara'da bugün Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu’nda partililerin katılımıyla yapılan törende konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Eski bir öğretmen, yeni bir politikacı… Sayın Muharrem İnce, gel bakalım buraya" diyerek Muharrem İnce'nin CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olduğunu ilan etti.
Bu açıklama sonrasında sahneye gelen İnce, "24 Haziran'da Allah'ın izni ve milletin isteğiyle cumhurbaşkanı olacağım” dedi. "Sadece CHP'lilerin, sadece bu salonda bulunanların değil, 80 milyonun, herkesin cumhurbaşkanı olacağım. Ben tarafsız bir cumhurbaşkanı olacağım” diyen İnce, 39 yıldır yakasında taşıdığını söylediği CHP rozetini çıkartarak Kılıçdaroğlu'na "emanet ettiğini” söyledi. Bunun üzerine CHP lideri Kılıçdaroğlu da "80 milyonun cumhurbaşkanı adayı” olduğunu belirttiği İnce’nin yakasına Türk bayrağı rozeti taktı.
Spor salonundaki toplantıdan önce de CHP Meclis Grubu sabah kapalı bir oturumda bir araya geldi. Bu toplantıda 110 milletvekilinin oyuyla İnce'nin adaylığı onaylandı.
İnce'nin CHP’nin adayı olarak açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın erken seçim tarihini 24 Haziran olarak açıkladığı 18 Nisan gününden bu yana ana muhalefet partisi CHP’de devam eden cumhurbaşkanı adayının kim olacağına ilişkin tartışma sonlanmış oldu. CHP içinde cumhurbaşkanı adayı arayışında İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin isimleri öne çıkmıştı.
DW/DÇÜ,HS
© Deutsche Welle Türkçe
Başkent kulisi: Hulusi Akar-Abdullah Gül görüşmesinin nedeni belli oldu
Son dakika FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı var
5 kişilik aileyi yok eden kazada yeni gelişme! İfadesinde şok detay
Erdoğan'dan Abdullah Gül yorumu: Beni hiç konuşturmayın
ABD'den Türkiye'ye Afrin suçlaması
Dünya'nın uzaydan çekilen sıra dışı görüntüleri
Çorum'da halk mezarlığa gece de akın etti! 'Kızı bulduk' söylentisi ortalığı karıştırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhur İttifakı Protokolü'nü imzaladı
Huawei artık akıllı telefon satamayacak!
MEB 5 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapacak
WhatsApp kullananlar şimdi gerçekten yandı: Artık mesajlaşırken...
Okuyucu Yorumları 0 yorum