CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce

İnce, “Herkesin cumhurbaşkanı adayı olacağım” dedi.Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 24 Haziran’da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adayının CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce olduğunu resmen açıkladı.

Ankara'da bugün Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu’nda partililerin katılımıyla yapılan törende konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Eski bir öğretmen, yeni bir politikacı… Sayın Muharrem İnce, gel bakalım buraya" diyerek Muharrem İnce'nin CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olduğunu ilan etti.

Bu açıklama sonrasında sahneye gelen İnce, "24 Haziran'da Allah'ın izni ve milletin isteğiyle cumhurbaşkanı olacağım” dedi. "Sadece CHP'lilerin, sadece bu salonda bulunanların değil, 80 milyonun, herkesin cumhurbaşkanı olacağım. Ben tarafsız bir cumhurbaşkanı olacağım” diyen İnce, 39 yıldır yakasında taşıdığını söylediği CHP rozetini çıkartarak Kılıçdaroğlu'na "emanet ettiğini” söyledi. Bunun üzerine CHP lideri Kılıçdaroğlu da "80 milyonun cumhurbaşkanı adayı” olduğunu belirttiği İnce’nin yakasına Türk bayrağı rozeti taktı.