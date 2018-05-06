CHP'nin cumhurbşakanı adayı Muharrem İnce: Kürt meselesini samimiyetle, parlamentoda çözeceğiz

Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Türkiye'de 40 yıldır bir çatışma ortamı olduğunu ve Kürt meselesinin çözümünün samimiyet ile parlamentodan geçtiğini söyledi.

Yalova'da BBC Türkçe'nin Facebook ve Periscope canlı yayınlarına katılarak sorularını yanıtlayan İnce, eğitim, ekonomi ve Kürt sorunu gibi bir dizi konuda strateji ve politikalarını açıkladı.

https://www.facebook.com/bbcturkceservisi/videos/10155816683133822/

İnce, Kürt seçmene nasıl ulaşacağı yönünde bir soruya bu meseleyi "samimiyetle, parlamentoda, yalan söylemeyerek ve cesur adımlarla çözeceğini söyledi:

"Ben dokunulmazlıklar konusunda partimle ayrı düştüm. Ben inandığımı yaptım. Kürtlerin hoşuna gitmesi için yapmadım. Siyaset bir ilke işidir.

"Bu konuda yalnız kalsak da doğru olanı yapmam lazım. Kürtlerle 40 yıldır bir çatışma ortamı var. Bunu nasıl çözeceğiz?

"Bunu bir, samimiyetle çözeceğiz. İki, parlamentoda çözeceğiz. Üç, yalan söylemeyerek çözeceğiz. Dört, cesur adımlarla çözeceğiz.

"Herkes beraber yaşayalım diyecektir. AKP (Adalet ve Kalkınma Partisi) Türkiye'nin en gerici partisidir. Türkiye'nin en gerici partisinden en ileri bir adımı beklemek gaflettir. Geçmişte yaptıkları oy içindi. Uludere'de emri kim verdi? Ben cumhurbaşkanı olduğumda bunu bulacağım. Hiç çaresi yok."