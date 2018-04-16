CHP’nin Eylemine Diyarbakır’da Önce Yasak Sonra İzin

CHP’nin tüm Türkiye’de, 16 Nisan Referandumunun yıl dönümü nedeniyle, düzenlediği ‘OHAL değil demokrasi istiyoruz’ eylemi Diyarbakır’da önce yasaklandı. Daha sonra izin verilen eylemde milletvekilleri ve partililer Dağ Kapı Meydanında bir saat oturma eylemi yaptı.

Diyarbakır’ın Dağkapı Meydanı aylar sonra bir eyleme ev sahipliği yaptı. CHP’nin tüm Türkiye’de düzenlediği ‘OHAL değil demokrasi istiyoruz’ temalı oturma eylemlerinden biri de Diyarbakır’daydı. Aralarında Diyarbakır’ın da bulunduğu dokuz ilde eyleme önce izin verilmedi. Ancak CHP’lilerin girişimleri sonucu eyleme izin verildi.

Eylemin amacı 16 Nisan 2017’de yapılan ve Türkiye’de başkanlık sistemine geçilmesinin oylandığı referandum ve olağanüstü hale tepkiydi.

Eylemin yapıldığı Dağkapı Meydanı ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Eyleme CHP’nin Ankara Milletvekili Necati Yılmaz ile aslen Diyarbakırlı olan İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da katıldı. Partililer, ellerinde OHAL ve uygulamalarına tepki mesajları içeren dövizlerle eyleme katıldı.