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CHP’nin Eylemine Diyarbakır’da Önce Yasak Sonra İzin

16.04.2018 16:51 | Son Güncelleme

CHP’nin tüm Türkiye’de, 16 Nisan Referandumunun yıl dönümü nedeniyle, düzenlediği ‘OHAL değil demokrasi istiyoruz’ eylemi Diyarbakır’da önce yasaklandı daha sonra izin verildi

CHP’nin Eylemine Diyarbakır’da Önce Yasak Sonra İzin

CHP’nin tüm Türkiye’de, 16 Nisan Referandumunun yıl dönümü nedeniyle, düzenlediği ‘OHAL değil demokrasi istiyoruz’ eylemi Diyarbakır’da önce yasaklandı. Daha sonra izin verilen eylemde milletvekilleri ve partililer Dağ Kapı Meydanında bir saat oturma eylemi yaptı.

Diyarbakır’ın Dağkapı Meydanı aylar sonra bir eyleme ev sahipliği yaptı. CHP’nin tüm Türkiye’de düzenlediği ‘OHAL değil demokrasi istiyoruz’ temalı oturma eylemlerinden biri de Diyarbakır’daydı. Aralarında Diyarbakır’ın da bulunduğu dokuz ilde eyleme önce izin verilmedi. Ancak CHP’lilerin girişimleri sonucu eyleme izin verildi.

Eylemin amacı 16 Nisan 2017’de yapılan ve Türkiye’de başkanlık sistemine geçilmesinin oylandığı referandum ve olağanüstü hale tepkiydi.

Eylemin yapıldığı Dağkapı Meydanı ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Eyleme CHP’nin Ankara Milletvekili Necati Yılmaz ile aslen Diyarbakırlı olan İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da katıldı. Partililer, ellerinde OHAL ve uygulamalarına tepki mesajları içeren dövizlerle eyleme katıldı.

Eylem öncesi bir basın açıklaması yapan CHP Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Sayın, eylemi tüm Türkiye için yaptıklarını söyledi. Sayın, “Biz Diyarbakır’dan tüm Türkiye’ye sesleniyoruz. Biz OHAL’i Yozgat’taki kardeşlerimiz için, İstanbul’daki kardeşlerimiz için, Bursa’daki kardeşlerimiz için, Kayseri’deki, Samsun’daki Edirne’deki kardeşlerimiz için, daha çok onlar için kalkmasını istiyoruz. Çünkü onlar bu OHAL’e alışık değiller. OHAL gelsin gelmesin bizim yaşam standartlarımızda çok da büyük değişiklik olmamıştır. Bizler zaten normal gün görmedik ama orada yaşayan kardeşlerimiz için kalkması için mücadele ettik, etmeye devam edeceğiz” dedi.

Daha sonra söz alan İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise hükümetin OHAL’i zulüm ve baskı rejimi olarak nitelendirmesine rağmen kaldırmadığını söyledi. Tanrıkulu, “OHAL Diyarbakır’da tam 15 yıl sürdü. 1987’den 2002’ye kadar tam 15 yıl sürdü. Bunlar OHAL’siz bir Türkiye devraldılar. Geldikleri zaman şunu söylüyorlardı; OHAL zulümdür diyorlardı. Biz yurttaşlarımızı zulümden kurtardık diyorlardı. 2014 seçimlerinde ‘OHAL kalktı zulüm bitti’ afişlerini kullanıyorlardı. Bunlar OHAL’in zulüm ve baskı olduğunu kendileri ifade ettiler. Şimdi Türkiye’nin 81 ilini kendilerinin zulüm yönetimi dedikleri bir rejimle yönetiyorlar. Bu rejim anayasada var ama geçici ve ilan edildiği nedenlerle sınırlıdır. Fakat bu rejim Türkiye’de kalıcı hale geldi ve bu hafta 4 ay daha uzatılacak. Bu hükümet zulüm ve baskıyla Türkiye’yi yönetmez hale gelmiştir” diye konuştu.

CHP Ankara Milletvekili Necati Yılmaz ise geçen yıl bugün yapılan referandumu darbe olarak nitelendirerek,”2 yıl içinde hükümetin destek verdiği en azından ön ayak olduğu darbe girişimi var ve onu fırsata çeviren, bir sivil darbeyle geliştiren 20 Temmuz darbesidir. En son halkın iradesine karşı hırsızlıkla yolsuzlukla, mühürsüz oyları geçerli saymakla yapılan 16 Nisan darbesini yaşayageldik. 16 Nisan’ın birinci yıl dönümünde burada, bu tarihi meydanda, söylüyoruz 16 Nisan bu ülkede son darbe olarak kalacaktı” şeklinde konuştu.

CHPliler konuşmaların ardından meydanda bir saat oturma eylemi yaptı. Eylem olaysız sona erdi.

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