CHP'nin iptal talebine AYM'den ret

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, kamuoyunda seçim ittifakı yasası olarak bilinen kanunun bazı maddelerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle CHP tarafından yapılan başvuruyu esastan görüşerek karara bağladı. Mahkeme, söz konusu maddelerin iptal istemini oy çokluğuyla reddetti. Anadolu Ajansı'nın haberine göre mahkeme, yasanın iptali istenen hükümlerini Anayasa'ya uygun buldu. Haberde AYM'nin 17 üyesinden 15'inin ret oyu verdiği belirtildi.

Geçen Mart ayında yürürlüğe giren ve siyasi partilerin seçim ittifakı yapmalarına imkân tanıyan 7102 sayılı bu kanun, muhafelette seçim güvenliği açısından bazı endişeler doğurmuştu. Ana muhalefet partisi CHP, bu nedenle söz konusu kanundaki bazı maddelerin iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebiyle AYM'ye başvurmuştu.

CHP'nin yaptığı başvurunun neticesinin, 24 Haziran'daki cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerini de etkileyebileceği konuşuluyordu. Ancak AYM'den çıkacak kararın 24 Haziran'da yapılacak seçimlerin iptal edilmesine yol açma ihtimali düşük görülüyordu. AYM'nin bazı maddeleri iptal edip yürürlüğünü durdursa dahi söz konusu boşluğun Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) ilke kararlarıyla doldurulabileceği tahmin ediliyordu.