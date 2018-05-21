"Sol Cesaret" grubundan birçok ismi liste dışı tutan CHP yönetiminin, Gül'ün cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı çıkanlara da yer vermediği öne sürülüyor.24 Haziran'daki genel seçim öncesi milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sunmaya hazırlanan partilerden CHP'de, hâli hazırda parlamentoda olan birçok ismin yeni dönem için öngörülen kadroya dâhil edilmemesi tartışmalara yol açtı. Parti yönetimine özellikle sol görüşlü siyasetçilerle yolları ayırdığı gerekçesiyle eleştiriler yöneltilirken, CHP içinde Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı adaylığına karşı çıkan isimlerin de listeye alınmadığı öne sürüldü. Gül'ün adaylığının tartışıldığı dönemde bu fikre itiraz eden CHP'lilerden biri olduğunu belirten Trabzon milletvekili Haluk Pekşen de listelerin belirlenmesinde söz konusu faktörün etkili olduğu görüşünde. DW Türkçe'ye konuşan Pekşen, Gül'ün adaylığına itiraz ettiği için parti içinde uyarıldığını ve milletvekili aday listesine alınmamasının nedeninin de bu konu olduğuna inandığını söyledi. Pekşen "Şu ana kadar uyarıldığım tek konu, Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı çıkma konusudur. Partiden sözlü uyarı aldım. Onun dışında herhangi bir uyarı almadığım için, ben de (gerekçe olarak) bunu söylüyorum. Yani muhtemeldir ki Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı çıkmakta ısrar ettiğim için milletvekilliğinden de listeden de çıkarıldım" dedi.

"Ortak paydamız Gül'e itirazımız" Listeye dâhil edilmeyen diğer isimlerin de kendisiyle aynı tavrı göstermiş olduğuna dikkat çeken CHP'li vekil, "Yani partide itiraz eden, kabul etmeyen milletvekilleri, genelde ortak payda Abdullah Gül itirazında birleşmişlerdi. Tüzük kurultayında da aynı itirazlar vardı. Genelde aynı konu yani" ifadesini kullandı. Pekşen, "Tabii ki tek kriter değil. Ama onlarla ortak paydam bu" diye ekledi. Listelerin belirlenmesindeki Gül kriterinin "ne anlama geldiğini bildiğini" ancak şimdilik bu konuda konuşmak için "erken olduğunu" ifade eden Pekşen, "Bunu şimdilik söylemek istemiyorum. Türkiye'nin işi bundan sonra hiç kolay değildir. İşimiz daha zordur. Daha da zorlaşmıştır. Birkaç gün geçsin. Ondan sonra bütün bunları oturup daha sağlıklı konuşacağız" dedi. CHP'nin milletvekili aday listelerindeki tercihi nedeniyle "toplumun büyük infial hâlinde olduğunu" belirten Pekşen, "İnsanlar bu listelerin vicdanlarında büyük yara oluşturduğunu söylüyorlar. Bu listelerin CHP'de çok büyük bir travmaya sebep olduğunu görüyorum" diye konuştu.

CHP'nin Grup Başkanvekili Muharrem İnce'yi cumhurbaşkanı adayı göstererek kazandığı ivmeye, milletvekili aday listeleri konusunda aldığı kararlarla zarar verdiği yönündeki eleştirilerle ilgili konuşmak için de erken olduğunu belirten Pekşen, "Bu konuda zaman gösterecek" dedi. Kendisiyle ilgili verilen karara ise şaşırdığını ifade eden Pekşen, "Cumhurbaşkanlığına ve genel başkanlığa adı geçen bir milletvekilinin devre dışı bırakılmasının bir haklı ve izah edilebilir sebebi olmalı. Ben de bunu öğrenmek isterim" diye ekledi. Gül'le ilgili iddialar sosyal medyada da yankı buldu. Akademisyen ve yazar Fatih Yaşlı, "CHP'de Gül'ün adaylığını kabul etmeyenlerin tasfiye edildiğine dair tezin altının boş olmadığını" savundu. Gazeteci Mustafa Hoş da "CHP listesini Abdullah Gül rötuşlamış gibi. Gül'e kim karşı çıktıysa tasfiye edildi" diyerek görüşünü dile getirdi. CHP'li eski milletvekili Hurşit Güneş ise yeni sistemde cumhurbaşkanı, kabinesini meclis dışından seçeceği için milletvekillerinin bakan olamayacağını hatırlatarak yorumda bulundu. İnce'ye "yakın olan" isimlerin de liste dışında bırakıldığını belirtti.

"Sol" eleştirisi CHP'de geçen Şubat ayındaki Parti Meclisi seçiminde "Sol Cesaret" grubunda yer alan İlhan Cihaner, Zeynep Altıok, Niyazi Nefi Kara, Şenal Sarıhan, Tur Yıldız Biçer ve Gaye Usluer gibi birçok ismin de milletvekili listesinde olmadığı görüldü. Grubun öncülerinden Selin Sayek Böke ile Orhan Sarıbal ise listede kendilerine yer buldu. Partinin milletvekillerinden olup 24 Haziran'daki seçimler için listeye dâhil edilmeyen isimler arasında yer alan bir CHP'li ise adının açıklanmaması kaydıyla yaptığı açıklamada, sol siyaset izlediği ifade edilen bir partinin böyle bir tutumda olmasını "üzücü" bulduğunu belirtti. Hem bu durumu hem de listelerdeki kadın milletvekili sayısının azlığını "ciddi bir sorun" olarak tanımlayan CHP'li vekil, kadın vurgusu yapan bir partinin bu yönde bir uygulamaya gitmesini de doğru bulmadığını sözlerine ekledi. CHP'nin sol görüşlü bazı isimlerle yollarını ayırması da sosyal medyada tartışılan konular arasındaydı. CHP'nin bu kararını eleştirenlerden biri de Halkların Demokratik Partisi'nden (HDP) milletvekili adayı olan tiyatrocu Barış Atay'dı. Atay, "CHP sağa kayıyor eleştirilerini tamamen yok etmek için, içindeki neredeyse bütün sol, sosyalist milletvekillerini dışarıda bırakıp, tamamen sağa yerleşmiş..." diye tweet attı.