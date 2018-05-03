CHP'nin Muharrem İnce'yi açıklaması bekleniyor

Büyük bir sürpriz olmadığı takdirde Muharrem İnce'nin aday gösterilmesi bekleniyor.Ana muhalefetteki Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 24 Haziran seçimlerinde yarışacak merakla beklenen cumhurbaşkanı adayını Cuma günü TSİ 10.00'da Ankara'daki Ahmet Taner Kışlalı spor salonunda düzenleyeceği etkinlikle açıklayacak.

CHP'nin adayının büyük bir sürpriz olmazsa Yalova Milletvekili Muharrem İnce olması bekleniyor. Adı adaylar arasında geçen CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, "Dün akşam itibariyle Muharrem İnce adı öne çıktı. Yetkili arkadaşlarımızla konuşmuşlar. Ben de sabah bu münasebetle tebrik ettim" dedi. Kesici'nin bu ifadesine CHP yönetiminden ya da partinin üst düzey isimlerinden aksi yönde bir açıklama yapılmadı.

Hürriyet internet sitesi Perşembe akşam saatlerinde Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığı için hazırlanan afişlerin fotoğrafların yayımladı. Afişlerde İnce'nin fotoğrafı ve cumhurbaşkanlığı forsu ile birlikte "Türkiye'ye güvence Muharrem İnce" yazılı.