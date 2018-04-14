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CIA açıkladı: Suriye'deki saldırılarda yüzlerce Rus öldü

DÜNYA HABERLERİ  | 14.04.2018 16:35 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı görevine atanan ancak Senato’dan yeni görevi için onay bekleyen CIA Başkanı Mike Pompeo, senatörlere yaptığı açıklamada Suriye’de Şubat ayında rejim birliklerine yönelik hava saldırılarında ‘yaklaşık 200 Rus yaşamını yitirdi’ dedi.

CIA açıkladı: Suriye'deki saldırılarda yüzlerce Rus öldü

ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri, Deyr-ez Zor bölgesinde çoğunlukla Kürt ve Arapların oluşturduğu Suriye Demokratik Güçlerine yönelik saldırılara karşılık vermek için Suriye rejimi birliklerini bombalamıştı.

Hem ABD öncülüğündeki koalisyon hem de Rusya’nın desteklediği Esad birlikleri Suriye’de terör örgütü IŞİD’e karşı savaşıyor. Ancak Suriye Demokratik Güçlerine yönelik saldırı, her iki taraf arasında tansiyonu zaman zaman artırdı.

Koalisyon güçlerinin Suriye’de düzenlediği hava saldırılarında ölen Ruslar konusunda ABD’li yetkililer bugüne kadar resmi bir açıklamada bulunmadı.

Ancak Newsweek dergisinin aktardığına göre Senato’da ifade veren CIA Başkanı Mike Pompeo, “Suriye’de daha bir kaç hafta önce, Ruslar kendi eş seviyesindeki güçlerle karşı karşıya geldi ve yüzlerce Rus bu saldırılarda öldü.” dedi.

Öte yandan Rusya, ABD, İngiltere ve Fransa’nın kimyasal silah saldırısından sorumlu tuttuğu Suriye rejimine yönelik düzenlediği saldırıda ülkedeki Rus üslerinin hedef alınmadığını açıkladı. Batılı ülkelerin, saldırıdan kısa süre önce Rusya’yı saldırı konusunda bilgilendirdiği belirtildi.

(Euronews)

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