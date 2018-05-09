CIA Başkan Adayı Haspel Senato Önünde

Amerikan Senatosu İstihbarat Komisyonu, Başkan Donald Trump’ın CIA Başkanı olarak aday gösterdiği ve şu an vekaleten bu görevi yürüten Gina Haspel’in onay oturumuna başladı.

Senatörler, Haspel konusunda bölünmüş durumda. Bir kısım senatör Haspel’in daha önce bir şekilde dahil olduğu CIA’in terör zanlılarını sorgulama programı nedeniyle onaylanmaması gerektiğini, diğer bir kısmı ise CIA Başkanlığı’na uygun olduğunu düşünüyor.

Bir Cumhuriyetçi ve çok sayıdaki Demokrat Senatör Haspel’e karşı olduklarını ya da adaylığı konusunda derin kaygılar duyduklarını açıkladılar.

Adaylığa karşı çıkanlar, Haspel’in denetimi altında bulunan Tayland’taki CIA sorgulama merkezinde suda boğulma hissi veren işkence yöntemi (waterboarding) ve bazı başka ileri düzey sorgulama metotlarının uygulanmış olmasını gerekçe gösteriyorlar. 11 Eylül saldırılarından sonra yakalanan şüphelilere uygulanan bu yöntem uluslararası kanunlarda da işkence olarak kabul ediliyor.

CNN Televizyonu’nda bir yayına katılan Cumhuriyetçi Parti Kentucky Senatörü Rand Paul, “CIA’in başına Tayland’daki işkence kampını yönetmiş birini getirmememiz gerektiğini düşünüyorum. Ben kendisinin çok kötü bir aday olduğunu düşünüyorum ve kesinlikle adaylığına karşıyım” ifadelerini kullandı.