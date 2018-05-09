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CIA Başkanı Adayı Haspel’dan ‘İşkence Yöntemine Geri Dönülmeyecek’ Sözü

09.05.2018 22:18 | Son Güncelleme

Kendisine yönelik tepkiler nedeniyle daha önce adaylıktan çekileceği iddia edilen Haspel, işkence metodları içeren yöntemlere tekrar geri dönülmeyeceğinin sözünü verdi

CIA Başkanı Adayı Haspel’dan ‘İşkence Yöntemine Geri Dönülmeyecek’ Sözü

CIA Başkanı için Başkan Donald Trump tarafından aday gösterilen ve halen vekaleten bu görevi yürüten Gina Haspel, adaylığının onay süreci kapsamında Amerikan Senatosu İstihbarat Komisyonu’nunda senatörlerin sorularını yanıtladı. Kendisine yönelik tepkiler nedeniyle daha önce adaylıktan çekileceği iddia edilen Haspel, işkence metodları içeren yöntemlere tekrar geri dönülmeyeceğinin sözünü verdi.

Haspel geçmişte görev yaptığı Tayland’daki CIA sorgulama merkezinde tutuklulara “waterboarding” olarak adlandırılan ve suda boğulma hissi yaratan işkenceyle sorgulama yöntemlerinden sorumlu olduğu iddiaları nedeniyle bir süredir eleştirilerin hedefindeydi. Bugün katıldığı oturumda Haspel, söz konusu sorgulama metodlarına CIA’in bir daha dönmeyeceğini söyledi.

Haspel, “Kişisel olarak net ve hiçbir koşul olmadan şunu ifade edebilirim ki; benim yönetimim altında CIA, bu şekildeki gözaltına alma ve sorgulama programlarını tekrar başlatmayacaktır” dedi.

Haspel’la ilgili bir başka iddia da, söz konusu işkenceyle sorgulama görüntülerini içeren 92 video kaydının silinmesi talimatını verdiği şeklindeydi. Haspel’in Tayland’daki sorgulama merkezinde kaydedilen bu görüntülerin silinmesi amacıyla taslak bir iç yazışma oluşturduğu, bu videoların da 2005 tarihinde silindiği belirtiliyor. Daha sonra Adalet Bakanlığı’nın bu konuda açtığı soruşturmadansa Haspel’e yönelik bir suçlama çıkmadı.

İşkenceyle sorgulama ve görüntülerin silinmesi konusundaki iddialar karşısında CIA’in bugüne kadar yaptığı resmi tüm açıklamalarda Haspel savunuldu ve kendisinin görevi gereği üzerine düşeni yaptığı ifade edildi. Bu noktada CIA, 2011 yılında kamuoyuyla paylaştığı bir gizli iç yazışmayla da Haspel’in herhangi bir yanlış uygulaması olmadığını belirtti.

Haspel bugünkü ifadesinde de söz konusu sorgulama kasetlerinin imha edilmesi talimatını verdiğini, bu emri de yöneticisinden aldığını söyledi. Bu görüntülerin neden imha edilmesi gerektiğinde şeklindeki soru üzerine Haspel, görüntülerin güvenlik ve bu operasyonda görev alan CIA çalışanlarının kişisel güvenlikleri için imha edilmeleri gerektiğini savundu.

Haspel işkence metodlarının işe yaradığını şahsen düşünmediğini de söyledi. Haspel’in sözleri zaman zaman kendisini protesto edenlerin sloganları nedeniyle kesildi. Oturumu dinleyenler arasında bulunanlardan bir kişi “Kanlı Gina” diye bağırarak Haspel’ı protesto etti.

Tüm bu iddialar ve Haspel’in adaylıktan çekileceği söylentilerine karşın Başkan Donald Trump Twitter’dan verdiği mesajda Haspel’e güveninin tam olduğunu duyurdu. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders da, “Haspel Senato’daki süreçten de geçecek ve CIA’in yeni lideri olacaktır” dedi.

Gina Haspel 30 yıldır CIA’de görev yapıyor ve Senato’nun onayını alması halinde CIA’in başkanlık koltuğuna oturan ilk kadın olacak. CIA’in en tepesindeki koltuk, eski direktör Mike Pompeo’nun Başkan Donald Trump tarafından Dışişleri Bakanlığı görevine getirilmesi nedeniyle boşaldı.

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