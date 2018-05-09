CIA Başkanı Adayı Haspel’dan ‘İşkence Yöntemine Geri Dönülmeyecek’ Sözü

CIA Başkanı için Başkan Donald Trump tarafından aday gösterilen ve halen vekaleten bu görevi yürüten Gina Haspel, adaylığının onay süreci kapsamında Amerikan Senatosu İstihbarat Komisyonu’nunda senatörlerin sorularını yanıtladı. Kendisine yönelik tepkiler nedeniyle daha önce adaylıktan çekileceği iddia edilen Haspel, işkence metodları içeren yöntemlere tekrar geri dönülmeyeceğinin sözünü verdi.

Haspel geçmişte görev yaptığı Tayland’daki CIA sorgulama merkezinde tutuklulara “waterboarding” olarak adlandırılan ve suda boğulma hissi yaratan işkenceyle sorgulama yöntemlerinden sorumlu olduğu iddiaları nedeniyle bir süredir eleştirilerin hedefindeydi. Bugün katıldığı oturumda Haspel, söz konusu sorgulama metodlarına CIA’in bir daha dönmeyeceğini söyledi.

Haspel, “Kişisel olarak net ve hiçbir koşul olmadan şunu ifade edebilirim ki; benim yönetimim altında CIA, bu şekildeki gözaltına alma ve sorgulama programlarını tekrar başlatmayacaktır” dedi.

Haspel’la ilgili bir başka iddia da, söz konusu işkenceyle sorgulama görüntülerini içeren 92 video kaydının silinmesi talimatını verdiği şeklindeydi. Haspel’in Tayland’daki sorgulama merkezinde kaydedilen bu görüntülerin silinmesi amacıyla taslak bir iç yazışma oluşturduğu, bu videoların da 2005 tarihinde silindiği belirtiliyor. Daha sonra Adalet Bakanlığı’nın bu konuda açtığı soruşturmadansa Haspel’e yönelik bir suçlama çıkmadı.