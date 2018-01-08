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CIA Başkanı: İran protestolarında rolümüz yok

08.01.2018 10:35 | Son Güncelleme 2 saat önce

Tahran Yönetiminin, ABD'nin İran'daki protesto eylemlerini kışkırttığı suçlamalarını geri çeviren CIA Başkanı Mike Pompeo, İran'daki protestoların "henüz bitmediğini" ifade etti.

ABD dış istihbarat servisi CIA'in başkanı Mike Pompeo, Amerikan dış istihbaratının İran'daki protestolara karıştığı yönündeki suçlamaları geri çevirdi. Pompeo, "Bu yanlış. Onlar İran halkı" şeklinde konuştu.

Amerikan haber kanalı Fox News'a konuşan CIA Başkanı, Tahran yönetiminin ABD'nin İran'daki protestoları kışkırttığı yönündeki suçlamalarını değerlendirdi.

Mike Pompeo Tahran yönetiminin suçlamalarını geri çevirirken, İran'da ülke genelindeki protestoların, İran halkı tarafından başlatıldığını belirtti.

CIA Başkanı, İran halkının protestoları “daha iyi yaşam şartları ve 1979 yılından bu yana yaşadıkları teokratik düzeni bitirmek için başlattıklarını” öne sürdü. Pompeo, "protestolar bitmedi" diyerek de eylemlerin süreceği görüşünde olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Trump Twitter üzerinden İran'daki protestoları desteklediklerini belirten açıklamalar yapmıştı. Tahran yönetimi de ABD'yi Birleşmiş Milletler'e şikayet etmiş ve ABD Başkanı ile başkan yardımcısının bizzat protestoları kışkırttığını öne sürmüştü.

İran'da 28 Aralık 2017 tarihinde ekonomik sıkıntıları protesto etmek üzere Meşhed kentinde başlayan protestolar kısa sürede farklı kentlere de yayılarak, hükümet karşıtı gösterilere dönüşmüştü.

Sokak gösterilerinde 21 kişi hayatını kaybederken eylemlerin başlamasından bir hafta sonra İran Devrim Muhafızları “eylemlerin bastırıldığı” açıklamasını yapmıştı.

DW/AFP, GA/GY

© Deutsche Welle Türkçe

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