CIA Başkanı: ‘Pentagon Kürtler’le Çalışarak İyi Bir İş Yaptı’

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA (Central Intelligence Agency) Başkanı Mike Pompeo, American Enterprise Institute adlı düşünce kuruluşunda gündemdeki konuları değerlendirdi, bunlara ilişkin soruları yanıtladı. Pompeo, Kuzey Kore'nin füze deneme kapasitesini hızla geliştirdiğini söyledi.
Pyongyang'ın tek bir başarılı denemeyle durmayacağını söyleyen Mike Pompeo, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'u makul bir aktör olarak gördüklerini de açıkladı. CIA Başkanı, "Kim Jong Un'un danışmanlarından doğru istihbarat almıyor olabileceğine dair endişelerimiz var. Kuzey Kore'de kıdemli bir yetkili olup da Kim Jong Un'a kötü haber götürmek sağlıklı bir şey olmayabilir” dedi.
Pompeo ayrıca, Kim Jong Un'un sadece rejimin istikrarı için değil Kore yarımadasını yeniden birleştirmek için nükleer silah istediğine de dikkat çekti. Amerikan istihbaratının Kuzey Kore'nin beceri ve kapasitesini anladığını, ancak olası bir tehditle ne zaman karşı karşıya kalabileceklerini bilemeyeceklerini söyleyen Mike Pompeo, "Bizim görevimiz o günü mümkün olduğunca uzak tutmak” diye konuştu.
CIA Başkanı'nın gündeminde Rusya da vardı. Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in ülkeyi eski Sovyetler Birliği'nin güçlü günlerine döndürmek istediğini savunan Pompeo, "Bu yönetim Ruslar'ı bulduğu her yerde püskürtmek gerektiğinin farkında” diye konuştu.
Mike Pompeo, IŞİD ve El Kaide'yle mücadele içinse, "Zor hedefler olsa da savaş alanındaki başarı, gerçek fırsatlara ulaşmamızı sağlıyor. Cihatçıların yanında olmaktansa Amerika'nın yanında olmayı tercih eden daha fazla insan var” dedi.
Pompeo, İslamcı militanlarla mücadelede Sünni ortaklara mutlaka ihtiyaç olduğunu, Savunma Bakanlığı'nın Kürtler'le birlikte Sünniler'le de çalışarak iyi bir iş yaptığını dile getirdi.
Bir soru üzerine, Başkan Donald Trump'a hemen hemen her sabah dünyadaki güncel gelişmelerle ilgili brifing verdiklerini anlatan Pompeo, "O gece neler olduysa onlar hakkında konuyoruz. Bugün mesela Afrin'de yaşananların gündeme geldiğini tahmin edebilirsiniz" dedi.
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