CIA Başkanı Pompeo BBC'ye konuştu: Rusya ara seçimlerde ABD'yi 'hedef alacak'

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) eski başkanlarından özel yetkili savcı Robert Mueller, Rusya'nın seçimlere müdahale edip etmediğini ve Başkan Donald Trump'ın seçim kampanyası süresince Rusya ile bağlantısı olup olmadığını soruşturuyor.

Amerikan istihbarat servisleri, Rusya'nın, ABD'de 8 Kasım 2016'da yapılan son başkanlık seçimlerine müdahale ettiği görüşünde.

CIA Başkanı Mike Pompeo BBC Güvenlik Muhabiri Gordon Corera'ya verdiği mülakatta, Rusya'nın, Avrupa'da ve ABD'de kurumları çökertme çabalarında önemli oranda bir azalma olmadığını vurguladı.

Pompeo, "Buna karşın ABD'nin seçimleri hür ve adil bir şekilde yapabileceğine eminim. Onları öylesine güçlü bir şekilde püskürteceğiz ki, seçimimiz üzerinde fazla etkili olamayacaklar" dedi.

Trump, soruşturma kapsamında Mueller'e yeminli ifade vermeye hazır olduğunu söylemişti.

AFP Donald Trump ve Vladimir Putin Trump'ın eleştirdiği FBI Başkan Yardımcısı istifa ettiTrump: Rusya soruşturmasında savcıya yeminli ifade vermeye hazırımTrump: Görevden aldığım FBI Başkanı tribünlere oynuyorduBBC CIA Başkanı Mike Pompeo ve BBC Güvenlik Muhabiri Gordon Corera CIA Başkanı Mike Pompeo ise BBC'ye verdiği mülakatta Başkan Donald Trump'ın bu görev için uygun biri olmadığına yönelik iddiaları "saçma sapan" bulduğunu söyledi.

Mike Pompeo, Amerikalı gazeteci Michael Wolff'un ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki ilk yılıyla ilgili olarak yazdığı ve çok sayıda ciddi iddiayı içinde barındıran "Ateş ve Öfke: Trump'ın Beyaz Sarayı'nın İçinden" adlı kitabı da okumadığını söyledi.

Başkan Trump hakkında dile getirilen iddiaları gülünç bulduğunu belirten Pompeo, "Bu kitabı okumaya da niyetim yok" dedi.

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