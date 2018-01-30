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CIA Başkanı Pompeo BBC'ye konuştu: Rusya ara seçimlerde ABD'yi 'hedef alacak'

30.01.2018 02:33 | Son Güncelleme 54 dakika önce

BBC'ye konuşan Mike Pompeo, Rusya'nın ülkesinde 6 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimlerine müdahale etmeye çalışacağını düşündüğünü söyledi. Pompeo, "Onları öylesine güçlü bir şekilde püskürteceğiz ki, seçimimiz üzerinde fazla etkili olamayacaklar" dedi.

BBC CIA Başkanı Mike Pompeo

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı Mike Pompeo, Rusya'nın 6 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimlerinde ülkesini "hedef alacağını" düşündüğünü söyledi.

CIA merkezinde BBC'ye konuşan Pompeo, Rusya'nın seçimlere müdahale etmeye çalışacağını belirtti.

Pompeo, "Buna karşın ABD'nin seçimleri hür ve adil bir şekilde yapabileceğine eminim. Onları öylesine güçlü bir şekilde püskürteceğiz ki, seçimimiz üzerinde fazla etkili olamayacaklar" dedi.

CIA Başkanı Mike Pompeo BBC Güvenlik Muhabiri Gordon Corera'ya verdiği mülakatta, Rusya'nın, Avrupa'da ve ABD'de kurumları çökertme çabalarında önemli oranda bir azalma olmadığını vurguladı.

Pompeo bununla birlikte CIA'in "dünyanın en iyi istihbarat servisi" olduğunun altını çizdi.

Amerikan istihbarat servisleri, Rusya'nın, ABD'de 8 Kasım 2016'da yapılan son başkanlık seçimlerine müdahale ettiği görüşünde.

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) eski başkanlarından özel yetkili savcı Robert Mueller, Rusya'nın seçimlere müdahale edip etmediğini ve Başkan Donald Trump'ın seçim kampanyası süresince Rusya ile bağlantısı olup olmadığını soruşturuyor.

Trump, soruşturma kapsamında Mueller'e yeminli ifade vermeye hazır olduğunu söylemişti.

AFP Donald Trump ve Vladimir Putin Trump'ın eleştirdiği FBI Başkan Yardımcısı istifa ettiTrump: Rusya soruşturmasında savcıya yeminli ifade vermeye hazırımTrump: Görevden aldığım FBI Başkanı tribünlere oynuyorduBBC CIA Başkanı Mike Pompeo ve BBC Güvenlik Muhabiri Gordon Corera CIA Başkanı Mike Pompeo ise BBC'ye verdiği mülakatta Başkan Donald Trump'ın bu görev için uygun biri olmadığına yönelik iddiaları "saçma sapan" bulduğunu söyledi.

Mike Pompeo, Amerikalı gazeteci Michael Wolff'un ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki ilk yılıyla ilgili olarak yazdığı ve çok sayıda ciddi iddiayı içinde barındıran "Ateş ve Öfke: Trump'ın Beyaz Sarayı'nın İçinden" adlı kitabı da okumadığını söyledi.

Başkan Trump hakkında dile getirilen iddiaları gülünç bulduğunu belirten Pompeo, "Bu kitabı okumaya da niyetim yok" dedi.

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CIA Başkanı Mike Pompeo BBC'ye verdiği mülakatta ayrıca Kuzey Kore'nin birkaç ay içinde ABD'yi nükleer füzelerle vurma kapasitesine sahip olabileceğini söyledi.

Pompeo, CIA'in Kuzey Kore'den gelebilecek herhangi bir nükleer tehdit karşısında neler yapılabileceğiyle ilgili olarak önündeki seçenekleri incelediğini belirtti.

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