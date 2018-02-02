CIA Başkanı Rus İstihbarat Yetkilileriyle Görüşmeyi Savundu

ABD Merkezi Haber Alma Dairesi'nin (CIA) başkanı Mike Pompeo, Rus istihbarat şefleriyle görüşülmesini savundu.

Geçen hafta Amerikalı istihbarat yetkililerinin Rus istihbarat şefiyle görüştüğü yönünde haberler yayınlanmıştı.

Söz konusu Rus istihbarat şefi Amerika'nın yaptırım listesinde bulunuyor.

Görüşmeleri eleştiren Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer'a mektup gönderen Pompeo, "Bizden öncekilerin görüşme nedeni olan Amerika'yı güvende tutmak adına bizler belli aralıklarla Rus mevkidaşlarımızla görüşüyoruz” dedi. Pompeo bu tür görüşmelerin uygunsuz olmadığını da kaydetti.

Pompeo, "Amerika ve Rus çıkarlarının ittifak içinde olmadığı çok zor konuları görüşüyoruz. Bu karşılaşmalarda Amerika'yı savunuyoruz ve taviz vermiyoruz, asla vermeyeceğiz” dedi.

Rus Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergey Naryshkin iki Amerikalı kaynağa göre geçen hafta Washington dışında Ulusal İstihbarat Dairesi Başkanı Dan Coats ve diğer Amerikalı yetkililerle görüşmüştü. Naryshkin, Rusya'nın 2014'te Kırım'ı ilhak etmesi nedeniyle yaptırım listesine dahil edilmişti.