CIA Başkanlığı'na Aday Gösterilen Gİna Haspel Kim?

Başkan Donald Trump’ın CIA başkanlığına aday gösterdiği Gina Haspel, işkence de içeren sorgulama tekniklerindeki rolüyle, adeta bir paratoner gibi, hem istihbaratçıların övgülerini alıyor hem de bazı Kongre üyelerinin eleştirilerine hedef oluyor.

Başkan Donald Trump, Merkezi İstihbarat Dairesi’nin başkanı Mike Pompeo’yu Dışişleri Bakanlığı’na aday göstermesiyle birlikte, onun yerine de Gina Haspel’i görevlendirmek istediğini açıkladı.

Trump gazetecilere yaptığı açıklamada da Haspel için, “Çok iyi tanıdığım, olağanüstü bir insan” dedi.

Halen CIA Başkan yardımcılığı görevini yürüten Haspel, 30 yıldır aralarında Londra gibi şehirlerin istasyon şeflikleri ve gizli misyonlar dahil çeşitli görevlerde bulundu.

“Örnek bir istihbarat görevlisi”

Pompeo da Haspel’i yardımcısı olarak seçtiğinde kendisinden övgüyle bahsetmişti.

Pompeo, “Gina örnek bir istihbarat görevlisi. İş bitirme yönü ve etrafındakileri kendisine hayran bırakan özellikleriyle kendisini kanıtlamış bir lider” demişti.

Eski ve yeni istihbarat yetkilileri de Haspel’in, saygı duyulan ve biraz daha siyasi bir kimlik olarak görülen Pompeo’nun da üzerinde bir gelişme getireceğini düşünüyor.