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CIA eski direktörü itiraf etti: Seçimlere karıştık!

DÜNYA HABERLERİ  | 17.02.2018 22:32 | Son Güncelleme

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) eski direktörlerinden James Woolsey, Rusya'nın, ülkesindeki seçimlere müdahale ettiği iddialarıyla ilgili, ABD'nin de başka ülkelerdeki seçimlere karıştığı itirafında bulundu.

CIA eski direktörü itiraf etti: Seçimlere karıştık!

Woolsey, Amerikan Fox televizyonuna, Rusya'nın, ülkesindeki seçimlere ABD Başkanı Donald Trump lehine müdahale ettiği iddialarına ilişkin soruşturmayı yürüten Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in 13 Rus vatandaşı ve 3 Rus kuruluş hakkındaki suç duyurusuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin de başka ülkelerdeki seçimlere karışıp karışmadığına ilişkin soru üzerine Woolsey, "Muhtemelen evet ancak komünistlerin iktidara gelmesini engellemek için, sistemin iyiliği içindi yani demokrasinin menfaatine, sadece iyi bir amaç için." dedi.

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RUSYA: HER ŞEYİ ANLATIYOR

Bill Clinton'un başkanlığı döneminde CIA direktörlüğü yapan Woolsey'in sözleri, Rusya'nın Londra Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından "Her şeyi anlatıyor." yorumuyla paylaşıldı.

Moskova, ABD'de 2016'daki başkanlık seçimlerine müdahale etmediğini savunsa da Amerikan istihbaratında Rusya'nın Trump lehine seçimlere müdahale ettiği konusunda konsensüs mevcut.

RUSYA SORUŞTURMASI DERİNLEŞİYOR

Özel Yetkili Savcı Mueller, cuma günkü suç duyurusunda Rusya'nın seçimleri etkileme operasyonlarının 2014 yılında başladığını iddia etti.
Washington DC bölge mahkemesine yapılan suç duyurusunda, Rusların 2016 başkanlık seçimleri sırasında siyasi fikirleri etkilemek için Amerikalıların adını kullanarak sahte yollarla ilanlar satın aldığı ve sahte sosyal medya paylaşımları yaptığı ileri sürüldü.

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İddialar, Rusya'nın Amerikan seçimlerine müdahalesine ilişkin en doğrudan suçlamaları oluşturuyor. Mueller, Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiaları ve Trump kampanyasıyla Rusya destekli kişiler ve kuruluşlar arasında gizli koordinasyon olup olmadığına ilişkin iddiaları soruşturuyor.

"SEÇİMİN SONUÇLARI ETKİLENMEDİ"

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Mueller'in cuma günkü suç duyurusunda Rusya’nın seçimleri etkileme operasyonlarına 2014’te başladığının belirtildiğine işaret ederek, bunun kendisinin başkanlığa aday olmasının çok öncesine denk geldiğine dikkati çekti.

Trump, paylaşımında, "Seçimin sonuçları etkilenmedi. Trump kampanyası yanlış bir şey yapmadı - (Ruslarla) gizli iş birliği yok." ifadelerini kullandı.

AA

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CIA seçimler

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