CIA'in sitesinde dikkat çeken PKK detayı

ABD'nin, Suriye'de müttefik olarak tanımladığı ve silah yardımı yaptığı PYD/PKK terör örgütü, Merkezi Haberalma Teşkilatının (CIA) sitesinde hala terör örgütü olarak nitelendiriliyor.

AA muhabirinin CIA'nın internet sayfasından derlediği bilgilere göre, ABD, PYD/PKK'yı terör örgütü olarak olarak tanımlamaya devam ediyor.

CIA sitesinde halen güncel olarak Suriye'deki yabancı kaynaklı terör örgütleri arasında PKK da sayılıyor ve Salih Müslim de PKK'nın Suriye kolunun lideri olarak gösteriliyor.

ABD PYD/PKK ORTAKLIĞI

Terör örgütü DEAŞ tehlikesinin yükselmesi, ABD'nin PYD/PKK'yla güçlü bir ortaklığa girmesinin bahanesini hazırladı. Amerikan ordusundan ilk askeri destek eylül 2014'te DEAŞ'ın, PYD/PKK işgalindeki Aynularab'ı (Kobani) kuşattığı sırada geldi. ABD'nin aylar süren hava saldırılarıyla DEAŞ, Aynularab'dan çıkarıldı. Bu olaydan sonra ABD'nin PYD/PKK'ya yardımları Fırat Nehri'nin doğusunda hızla arttı. Örgütün işgali genişledi.

PYD/PKK ABD'NİN DESTEĞİYLE SURİYE'NİN DÖRTTE BİRİNİ ELE GEÇİRDİ