Çifte ajan olayı: İngiltere, Rusya ile ilişkilerinde büyük ikilemle karşı karşıya

Rus askeri istihbarat teşkilatının eski çalışanlarından Albay Sergei Skripal ile kızı Yulia'nın esrarengiz bir şekilde yoğun bakıma kaldırılması, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'un 2006 yılında eski istihbarat görevlisi Alexander Litvinenko'nun Londra'da radyoaktif madde ile zehirlenmesi olayının "yankılarını" anımsatmasına neden oldu.

2016 yılında tamamlanan adli soruşturma, Litvinenko'nun Rus istihbarat ajanları tarafından öldürüldüğü ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de bu operasyonu "muhtemelen şahsen onayladığı" sonucuna varmıştı.

Elbette ki, Skripal ailesinin rahatsızlığının arkasındaki nedenleri henüz kesin olarak bilmiyoruz. Rusya'nın Londra Büyükelçiliği, bu olayda herhangi rolü olduğu iddialarını reddetti.

Dışişleri Bakanı Johnson da başka bir devletin bu olayda parmağı olduğunu gösteren kanıtların ortaya çıkması halinde "çok sert" bir şekilde yanıt vereceklerini söyledi ve Rusya'yı "birçok açıdan zararlı ve rahatsız edici bir güç" olarak tanımladı.

Johnson ayrıca, Rusya'nın bu olayda rolü olduğunun tespit edilmesi halinde, İngiltere Futbol Milli Takımı'nın bu sene Rusya'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'na katılmayabileceğini ima etti.