Çiftlik Bank'ın 'Tosun'u Uruguay'da manşetlerde: Ferrari 458 Spider'ı görüntülendi

Türkiye'de 80 bin kişiyi dolandırıp Güney Amerika ülkesi Uruguay'a kaçan Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın, lüks hayatıyla gazete sayfalarını süslüyor.
'Tosun' lakaplı Aydın'ın Ferrari 458 Spider model otomobilini manşetine taşıyan El Observador gazetesi, aracın kısa sürede sosyal medyada gündem olduğunu yazdı.
26 yaşındaki Aydın, Malvin Norte'de yaşıyor. Evinin önündeki arabanın görüntüleri mahalle sakinleri tarafından çekilip sosyal medyada paylaşılıyor.
El Observador, dolandırıcı 'Tosun'un popüler hale gelen aracının 640 bin dolar değerinde olduğunu da okuyucularına aktardı.
Gazeteye göre Aydın Uruguay'a varır varmaz hemen ev ve yat almaya karar verdi. 'Tosuncuk' okyanus kenarında bir villa aldı ve aylık 9 bin dolara yat kiraladı.
El Observador ayrıca dolandırıcı Aydın'ın Uruguay'da bazı şirketler aldığını da bildiriyor.
500 milyon TL'den fazla bir rakamı Çiftlik Bank üyelerinden alıp kayıplara karışan Mehmet Aydın için Türkiye Uruguay'dan iade istiyor.
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