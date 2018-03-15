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Çiftlik Bank soruşturmasında 2 tutuklama

15.03.2018 00:31 | Son Güncelleme

Sakarya Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şirkete yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, şirket sahibinin eşi Sıla Aydın ile şirketin yönetim kurulu üyesi Cemal Çolak tutuklandı.

Çiftlik Bank soruşturmasında 2 tutuklama

Çiftlik Bank soruşturması kapsamında şirket sahibinin eşi Sıla Aydın ile şirketin yönetim kurulu üyesi Cemal Çolak tutuklandı.

Şirketin müdürü Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın Çarşamba günü savcılığa giderek teslim olmuştu.

Şirketin yönetim kurulu üyesi ve Taraklı'da bulunan tesislerin müdürü olan Cemal Çolak ise Sakarya Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İstanbul Üsküdar'daki evinde gözaltına alınmıştı.

Aydın ve Çolak ifadeleri alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

DHA'nın haberine göre, Çolak ifadesinde güvenlik görevlisi olarak işe alındığını, daha sonra şirket müdürü, devamında ise yönetim kurulu üyesi yapıldığını söyledi.

Çolak, son dönemde ortaya atılan iddialar nedeniyle şüphelenince şirket müdürlüğünden istifa ettiğini söyledi.

Sakarya polisinin, Mehmet Aydın ile yönetim kurulunun diğer üyelerinin yakalanması için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı geçen hafta Çiftlik Bank'ın nitelikli dolandırıcılık yaptığını açıklamıştı.

Bunun üzerine parasını geri almak isteyen kullanıcılar şirketin merkezine gitmiş fakat şirketin ofisini boşalttığı ortaya çıkmıştı.

Sermaye Piyasası Kurulu da geçen yıl yaptığı açıklamada Çiftlik Bank'ın "Türkiye'de yasaklanmış olan piramit satış sistemi özelliklerini bünyesinde barındırdığını" belirtmişti.

Çiftlik Bank'ın Türkiye genelinde 500 bine yakın üyesinin olduğu ve yüksek kâr vaadiyle çiftçilerden hayvan aldığı ancak son günlerde ödeme yapmadığı kaydediliyor.

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