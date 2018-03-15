Çiftlik Bank soruşturmasında 2 tutuklama

Çiftlik Bank soruşturması kapsamında şirket sahibinin eşi Sıla Aydın ile şirketin yönetim kurulu üyesi Cemal Çolak tutuklandı.

Şirketin müdürü Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın Çarşamba günü savcılığa giderek teslim olmuştu.

Şirketin yönetim kurulu üyesi ve Taraklı'da bulunan tesislerin müdürü olan Cemal Çolak ise Sakarya Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İstanbul Üsküdar'daki evinde gözaltına alınmıştı.

Aydın ve Çolak ifadeleri alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

DHA'nın haberine göre, Çolak ifadesinde güvenlik görevlisi olarak işe alındığını, daha sonra şirket müdürü, devamında ise yönetim kurulu üyesi yapıldığını söyledi.

Çolak, son dönemde ortaya atılan iddialar nedeniyle şüphelenince şirket müdürlüğünden istifa ettiğini söyledi.

Sakarya polisinin, Mehmet Aydın ile yönetim kurulunun diğer üyelerinin yakalanması için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı geçen hafta Çiftlik Bank'ın nitelikli dolandırıcılık yaptığını açıklamıştı.