Çığ Düştü 5 Asker Hayatını Kaybetti

Bitlis'te PKK'ya yönelik operasyonda olan askerlerin üzerine çığ düştü. Olay, Bitlis'e bağlı Hizan yakınlarında meydana geldi.
Yetkililer 5 askerin hayatını kaybettiğini, 12'sinin de yaralandığını açıkladı.
Yaralı askerlerin hastanelerde tedavi altına alındığı ve hayati tehlikelerinin olmadığı kaydedildi.
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