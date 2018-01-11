Çığ Yüzünden Mahsur Kalan Turistler Tahliye Ediliyor

İsviçre'nin kayak merkezlerinden Zermatt'ta çığ tehlikesi nedeniyle mahsur kalan 13 bin turist için hayat normale dönmeye başladı.
İki gün boyunca çalışmayan trenler, ilk turist kafilesini bölgeden çıkarıyor. Yerel turizm bürosu, tüm otoyolları ve demiryolunu örten bir metrelik karın, ekiplerin yoğun çalışmalarıyla açıldığını belirtti.
İsviçre Çığ Enstitüsü de, çığ riskini en yüksek seviye olan beşten dörde düşürdü. Mahsur kalan yüzlerce turist de helikopterlerle Alpler'den indiriliyor.
Kayak merkezindeki dükkanlar da yeniden çalışmaya başladı. Bölgede herhangi bir can kaybı yaşanmadı.
Çığ nedeniyle kayak tesisleri de kapatılmıştı.
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