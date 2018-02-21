Çikolata '40 yıl içinde yok olabilir'

Çikolata aşıkları için kötü bir haberimiz var: 98 milyar dolarlık çikolata endüstrisinin temelini oluşturan kakaonun geleceği tehdit altında.

Bu tehdidin arkasında ise küresel ısınmadan haşerata kadar birden fazla faktör var.

Tehdidin boyutu öylesine ciddi ki bazı bilim insanları önümüzdeki 40 yılda çikolatanın "yok olacağını" düşünüyor.

Pek çok kişi için bu radikal bir düşünce olsa da uzmanlar böylesi bir felaketi önleyebilmek için çözümler bulmaya çalışıyor. Bu felaketin nelere yol açabileceğini görmek için Ocak ayında Fransa'da yaşanan "Nutella isyanlarına" bakılabilir.

Peki dünyadaki kakao arzı neden tehdit altında?

Daha fazla çikolata yiyoruz

Araştırma şirketi Euromonitor'ın raporuna göre küresel çikolatalı şekerleme talebi 2016/17'de 7 bin 540 tona ulaştı. Bu, beş yıl öncesine göre yüzde 10 daha fazla.

Talepteki artışın büyük bir kısmı dünyanın en kalabalık ülkeleri olan Çin ve Hindistan'dan geldi.

Hindistan'daki talep artışı 2016'da yüzde 13 ile rekor kırdı.

Dünyadaki en büyük çikolata pazarı ise ABD. Tüm ürünlerin yüzde 20'si bu ülkede tüketiliyor.