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Çılgın çiftin 'havan mermisi' fantezisinin sonu kötü bitti

DÜNYA HABERLERİ  | 08.03.2018 10:46 | Son Güncelleme

Peru'da birlikte sarhoş olup fantezi yapmak isteyen çiftin cinsellik oyunu kötü bitti. Kocanın iddiasına göre, 38 cm. uzunluğundaki havan mermisi patlayınca genç kadın hayatını kaybetti.

Çılgın çiftin 'havan mermisi' fantezisinin sonu kötü bitti

Sarhoş adam, cinsel ilişki sırasında eşinin isteği üzerine cinsel organına havan mermisi koyunca kadın hayatını kaybetti.

Peru'da yaşayan Ruben Valera Cornejo isimli adam, eşi ile birlikte içki içip sarhoş olduktan sonra ilişkiye girdi. Adamın iddiasına göre cinsel ilişki sırasında eşi Yubitz LIerena'nın kendisi ile cinsellik içeren oyunlar oynamasını ve evde bulunan bir nesneyi cinsel organına koymasını istediğini söyledi.

POLİS EVDE PATLAMIŞ HAVAN MERMİSİ BULDU

Cornejo, gece ile ilgili pek şey hatırlamadığını, sabah uyandığı zaman eşinin cansız bedeni ile karşılaştığını söyledi. Polis evde yaptığı aramada, üzerinde kan bulunan aktif olmayan havan mermisini bir çantanın içinde bulundu.

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YANINDA AĞRI KESİCİLER DE VARDI

Polis şefi Javier, bulunan havan mermisinin yaklaşık 38 santim uzunluğunda olduğunu ve ayrıca kadının yanında, acı çekmemesi için kullanılan ağrı kesicilerin bulunduğunu söyledi.

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Hayatını kaybeden kadının babası Washington Llerena, tutuklanan kocanın hak ettiği cezayı alması için sonuna kadar mücadele edeceğini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
çift fantezi Peru

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