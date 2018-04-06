HABER

Çılgın iddia! Suudi Arabistan Katar'ı ada haline getirecek

DÜNYA HABERLERİ  | 06.04.2018 11:06 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'ın Katar'ın kara bağlantısını tam olarak kesecek bir kanal projesi üzerinde çalıştığı iddia ediliyor.

Çılgın iddia! Suudi Arabistan Katar'ı ada haline getirecek

Arab News sitesinin haberine göre, sınır boyunca yeni bir kanal inşaatına başlayan Suudi Arabistan Katar'ı ana karadan tamamen ayırmaya hazırlanıyor.

Yeni bir proje hazırlayan Suudi yetkililer 60 kilometre uzunluğunda 20 metre genişliğinde ve 20 metre derinliğinde bir kanal yapmayı planlıyor. Eğer bu proje hayata geçerse Katar'ın ana kara bağlantısı kesilmiş olacak.

Projenin 12 ayda bitmesi bekleniyor. Khawa Al Udayd'dan başlayacak olan projeyle birlikte bölgede turizmin gelişeceği iddia ediliyor.
Projenin başlangıç maliyeti ise 2.8 milyar dolar olarak belirlendi.

Projenin resmi onay ve lisans bekleme aşamasında olduğu öne sürüldü.

Furkan Yıldırım'n cesedi bulundu!Furkan Yıldırım'n cesedi bulundu!
WhatsApp'ta bomba özellik! WhatsApp'ta bomba özellik!
Mide bulandıran olay! Tehditle istismar ettilerMide bulandıran olay! Tehditle istismar ettiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan Katar

En Çok Okunan Haberler

Kayınpeder damadına aşık oldu! Aşk mesajları ortaya çıktı

Kayınpeder damadına aşık oldu! Aşk mesajları ortaya çıktı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar 23 el ateş etmiş!

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar 23 el ateş etmiş!

Yunanistan işgale hazırlanıyor!

Yunanistan işgale hazırlanıyor!

2019 Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili son anket! İşte AK Parti-MHP ittifakının oy oranı

2019 Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili son anket! İşte AK Parti-MHP ittifakının oy oranı

Survivor'dan diskalifiye edilen yarışmacı Ecem Karaağaç neler yaşadığını açıkladı

Survivor'dan diskalifiye edilen yarışmacı Ecem Karaağaç neler yaşadığını açıkladı

İstanbul merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu: Hakim-savcı aday adayları için yakalama kararı

İstanbul merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu: Hakim-savcı aday adayları için yakalama kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Rusya Enerji Bakanı'ndan flaş Akkuyu açıklaması

Rusya Enerji Bakanı'ndan flaş Akkuyu açıklaması

Güney Kore bu haberle sarsıldı! Eski Devlet Başkanı'na hapis şoku!

Güney Kore bu haberle sarsıldı! Eski Devlet Başkanı'na hapis şoku!

Münbiç'te şok görüntüler! ABD teröristleri eğitmeye başladı

Münbiç'te şok görüntüler! ABD teröristleri eğitmeye başladı

Trump, porno yıldızı Stormy Daniels hakkında ilk defa konuştu: Sus payı verildiğinden haberim yok

Trump, porno yıldızı Stormy Daniels hakkında ilk defa konuştu: Sus payı verildiğinden haberim yok

Katalan lider Puigdemont'a şartlı tahliye

Katalan lider Puigdemont'a şartlı tahliye

Rusya'dan 'İngiltere'ye ateşle oynuyorsunuz' uyarısı

Rusya'dan 'İngiltere'ye ateşle oynuyorsunuz' uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.