Çılgın iddia! Suudi Arabistan Katar'ı ada haline getirecek

Arab News sitesinin haberine göre, sınır boyunca yeni bir kanal inşaatına başlayan Suudi Arabistan Katar'ı ana karadan tamamen ayırmaya hazırlanıyor.
Yeni bir proje hazırlayan Suudi yetkililer 60 kilometre uzunluğunda 20 metre genişliğinde ve 20 metre derinliğinde bir kanal yapmayı planlıyor. Eğer bu proje hayata geçerse Katar'ın ana kara bağlantısı kesilmiş olacak.
Projenin 12 ayda bitmesi bekleniyor. Khawa Al Udayd'dan başlayacak olan projeyle birlikte bölgede turizmin gelişeceği iddia ediliyor.
Projenin başlangıç maliyeti ise 2.8 milyar dolar olarak belirlendi.
Projenin resmi onay ve lisans bekleme aşamasında olduğu öne sürüldü.
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