Çin Başkonsolosluğu Önünde Uygur Protestosu

Doğu Türkistan’ın başkenti Urumçi kentinde 5 Temmuz 2009’da meydana gelen olayların 9’uncu yıldönümü nedeniyle İstanbul’da protesto gösterisi düzenlendi.

Doğu Türkistan Sivil Toplum Kuruluşları Birliği’nin çağrısıyla İstanbul Sarıyer’deki Çin Başkonsolosluğu önünde toplanan Doğu Türkistanlılar ve bazı Türk vatandaşları, 2009’daki olayları protesto etti.

Başkonsolosluğa doğru yürüyüşe geçen kalabalık grup, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in fotoğraflarını ayaklar altında ezdi. Polis barikatına kadar gelen grup üyeleri burada bir basın açıklaması yaptıktan sonra konsolosluk önüne siyah çelenk bıraktı.

Göstericiler 9 yıl önce yaşanan olaylarda Çinlilerin kendilerine zulmettiğini ve bu zulmün hala devam ettiğini, bunu dünyaya anlatmak için bu eylemi düzenlediklerini söyledi.

Urumçi’de 5 Temmuz 2009’da Çinlilerle Uygur Türkleri arasında çıkan çatışmalarda resmi rakamlara göre200 kişi hayatını kaybetmiş, 1600 kişi de yaralanmıştı. Uygurlar ölü ve yaralı saysının çok daha fazla olduğunu savunuyor.

Doğu Türkistan’daki olaylar Çinliler’in bir fabrikada çalışan Uygur Türkleri’ne saldırması ve bunun Çinli yetkililer tarafından yeterince soruşturulmaması üzerine patlak vermis, bunu protesto eden göstericiler şiddet kullanılarak bastırılmıştı.

