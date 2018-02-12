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Çin Büyükelçisi: Suriye'de daha büyük rol oynayacağız

DÜNYA HABERLERİ | 12.02.2018 17:14 | Son Güncelleme

Rusya'nın Suriye'de siyasi çözüm aşamasına geçilmesi için çalıştığı bir dönemde Çin'den de Suriye'nin yeniden inşası ve kalkınması sürecinde daha büyük rol oynayacağı açıklaması geldi.

Çin Büyükelçisi: Suriye'de daha büyük rol oynayacağız

Çin'in Şam Büyükelçisi Çi Çianjin, ülkesinin Suriye'ye aktif katılım zamanının geldiğini duyurdu.

Şam'daki Muvasat Üniversitesi Hastanesi'nde Çin'in yapımına katkıda bulunduğu acil servisi ziyaret eden Çi ''Suriye’deki yıkıcı ihtilaflar ardından Çin’in bu ülkenin geleceğinde daha aktif rol oynamasının zamanı geldiğini düşünüyoruz'' dedi.

''Tüm çabaları Suriye'nin yeniden inşası ve kalkınmasına odaklamanın zamanı artık geldi. Çin, Suriye halkına ve hükümetine daha fazla yardım sağlayarak bu süreçte daha büyük rol oynayacak'' vurgusu yapan Çi, 'Suriye’nin yeniden inşa edilmesi sürecinde bu ülkenin yasal yönetimiyle işbirliği yaparak her geçen gün daha ciddi katkıda bulunacaklarını' dile getirdi.

Çinli elçi, ülkesinin yaptığı bağışların, Suriye halkına verilen sağlık hizmetlerinin düzelmesine yardımcı olması umudunu, bu yardımların Suriye ile Çin'in hem halkları hem de yönetimleri arasındaki derin dostluğun en net kanıtı olduğunu ifade etti.

Çin bugüne değin Suriye'de sağlık sistemine önemli katkılarda bulundu.

Ocak 2017'de Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ/WHO) Suriye'deki sağlık projesini desteklemek için 1 milyon dolar bağışlamıştı.

Örgütün Suriye Temsilcisi Elizabeth Hoff da Çin'in desteğini 'cömert' diye niteleyip ''Bizim adımıza hastenin acil servisinin yenilenmesine çok cömert destekte bulundu'' dedi.

Daha önce Suriye Ulaştırma Bakanı, Sputnik'e, ülkedeki ulaştırma ağını onardıktan sonra Çin'e demiryolu hattı inşa edilebileceğini söylemişti.

Global Times gazetesine göre nisandan beri Suriye'ye en az 30 Çinli yatırımcı gitti.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bi siz kalmıştınız suriyede sizde gelin tamam olsun ulan esad ne ahmak adamsın koltuk için ülkeni perişan ettin
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