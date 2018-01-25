'Cin çıkarmak' için çocuğuna eziyet eden anneye istismar davası

Reuters Amsterdam Mahkemesi

Hollanda'da "cinler tarafından ele geçirildiğini" düşündüğü 9 yaşındaki oğluna eziyet ettiği gerekçesiyle 39 yaşındaki bir anne hakkında istismar davası açıldı.

Amsterdam Mahkemesi'nde yapılacak yargılama, Hollanda'da "cinlerin karıştığı ilk dava" olarak adlandırılıyor.

Hollanda'da ilk kez yargıya yansıyan olay, Utrecht kentinde göçmenlerin yoğun olduğu Kanaleneiland semtinde meydana heldi. Fas kökenli Amina adlı kadın, 9 yaşındaki oğlu Anouar'ın davranışlarının giderek değiştiğini düşünmeye başladı.

Oğlunun içine "cinlerin girdiğini" düşünen Amina, kendisi gibi Fas kökenli bir imama danıştı. İmam, "Bir cin sizi ele geçirirse, tamamen farklı biri olabilirsiniz" diyerek, annenin şüphesinin doğru olduğunu söyledi.

Çocuğun ellerine fırına soktuBunun üzerine kadın, "oğlunun içindeki cinleri kovmak için" değişik çözümler aramaya başladı. Çocuğun ellerini kızgın fırına soktu. Kulak temizleme çubuğu ile sertçe cin kovalamak isterken, oğlunda kalıcı duyma bozukluğuna yol açtı.