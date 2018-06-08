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Çin'de ABD hükümeti çalışanından 'garip' ses bildirimi

DÜNYA HABERLERİ  | 08.06.2018 02:56 | Son Güncelleme

Çin'in güneyindeki Guangcou kentinde görev yapan ABD hükümeti personelinin garip ses duyduğu ve kulaklarında basınç hissettiğine ilişkin bildirimlerinin ardından Amerikalı bir sağlık ekibi, kentte çalışan daha fazla Amerikalıya sağlık kontrolü yapmak üzere görevlendirildi.

Çin'de ABD hükümeti çalışanından 'garip' ses bildirimi

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Guangcou'daki ABD hükümeti çalışanları ve ailelerinin sağlık taramasından geçtiği ve bazı hükümet çalışanlarının, Küba'daki Amerikalı diplomatlardakine benzer şekilde açıklanamayan sağlık sorunlarından etkilenmiş olabilecekleri endişesiyle ülkeden tahliye edildiği bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, isteyen personel için sağlık taramalarının devam ettiğini belirtti.

Sağlık taramasından geçen bazı kişilerin ABD'ye getirildiğini kaydeden Nauert, söz konusu kişilerin sayısına ilişkin bilgi vermedi.

Semptomlar arasında baş dönmesi, baş ağrısı, kulak çınlaması, yorgunluk, bilişsel rahatsızlıklar, kulak şikayetleri ve işitme zorluğu gibi sorunlar olduğu ifade edildi.

Amerikalı sağlık ekibinin, söz konusu semptomların nedenini belirlemek için değerlendirmelerde bulunmaya devam edeceği bilgisi paylaşıldı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying da olağan basın toplantısında, ABD'nin, Pekin hükümetiyle konuyu resmi olarak gündeme getirmediğini söyledi.

Hua, "ABD bizimle resmi olarak temasa geçerse Çin, ciddi ve sorumlu şekilde gerekli soruşturmalara devam edecek ve ABD ile yakın iletişim ve iş birliğini sürdürecek." dedi.

Nauert, geçen ay yazılı bir açıklama yaparak, Çin'in Guangcou kentinde görev yapan Amerikalı bir diplomatın 2017 yılının son aylarında da aynı şikayetlerde bulunduğunu bildirmişti.

Sağlık sorunları yaşayan diplomatın ABD'ye gittiği ve Çin'de bulunan büyükelçilik ve konsolosluk görevlilerinin 23 Mayıs'ta, diplomatların benzer sağlık sorunlarına ilişkin toplantı yaptıkları belirtilmişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı ise Guangcou'da görev yapan ABD hükümeti personelinin garip ses ve basınç hissettiğine ilişkin bildirimine dair herhangi bir ipucu bulamadıklarını açıklamıştı.

KÜBA'DA DA BENZER BİR OLAY YAŞANMIŞTI

Olay, Küba'daki ABD diplomatlarının yaşadığı benzer vakayı anımsatmıştı.

ABD'nin Havana'daki büyükelçiliğinde 2016-2017 yıllarında diplomatlar ve aile fertlerinin aralarında bulunduğu 24 kişide, bir tür sonik saldırıdan kaynaklandığı tahmin edilen işitme kaybı ile görsel ve bilişsel bazı rahatsızlıklar görüldüğü öne sürülmüştü. ABD, olayın ardından ülkedeki personel sayısını azaltma kararı almıştı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
ABD çin garip ses Heather Nauert

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