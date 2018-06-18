HABER

Çin'de bir baba öz kızına bunu yaptı! Dehşete düşüren görüntüler

DÜNYA HABERLERİ  | 18.06.2018 20:31 | Son Güncelleme

Çin'de babası tarafından işkence edilip tuvalete zincirlenen 4 yaşındaki kız çocuğu, eve gelen bir akrabalarının durumu fark etmesi üzerine polis ekipleri tarafından kurtartıldı.

Çin'de bir baba öz kızına bunu yaptı! Dehşete düşüren görüntüler

Çin'in güneybatı Guizhou eyaletinin başkenti Guiyang'da bulunan Qingzhen şehrindeki bir evin bodrumunda, yediği dayaktan gözlerini dahi açmakta zorlanan 4 yaşındaki kız çocuğu bulundu. Babası ile birlikte yaşayan kızın tuvalete zincirlenmiş olduğu açıklandı.

SIRTINDA SİGARA SÖNDÜRDÜ

Dayaktan vücudu morarmış ve küçük kızın görüntüsü tüm ülkeyi sarstı. Ayrıca kızın sırtında pek çok sigara izi de bulundu.

babasinin-iskence-edip-tuvalete-zincirledigi-cocukk

BABASININ ÇAMAŞIRLARINI YIKARKEN BULUNDU

Evlerini ziyaret eden bir akrabaları tarafından fotoğrafları çekilen talihsiz kız, tuvalette babasının çamaşırlarını yıkarken bulundu. Plastik bir leğendeki çamaşırları elleriyle ovarak yıkamaya çalışan çocuğun içler acısı halini gören misafir, durumu polise bildirdi.

babasinin-iskence-edip-tuvalete-zincirledigi-cocuk

BABA ALKOLİK ÇIKTI

Adı açıklanmayan babanın alkolik olduğu ve sabah evi terk etmeden önce çocuğu tuvalete zincirlediği, akşam 10-11 gibi eve geldiğinde de yemek verip yine kaderine terk ettiği öğrenildi. Cani baba tutuklanırken küçük kız hastanede tedavi altına alındı.


PARTNERBöylesi görülmedi! Tam 2 kilo...Böylesi görülmedi! Tam 2 kilo...
NY Times: Erdoğan’ın ‘Dindar Nesil’ Yetiştirme Planı Anne-Babaları BöldüNY Times: Erdoğan’ın ‘Dindar Nesil’ Yetiştirme Planı Anne-Babaları Böldü
ABD’nin Suriye Ordusuna Saldırdığı İddia EdildiABD’nin Suriye Ordusuna Saldırdığı İddia Edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çin Öz kızına bunu yaptı işkence yaşam öz kızına işkence yaptı 4 Yaşındaki Kızı, Eve Gelen Misafir Kurtardı

En Çok Okunan Haberler

Son dakika…Türk askeri Menbiç’te!

Son dakika…Türk askeri Menbiç’te!

Meral Akşener'den Aksaray Valisi ve Emniyet Müdürü'ne çok sert tepki

Meral Akşener'den Aksaray Valisi ve Emniyet Müdürü'ne çok sert tepki

Aleyna Tilki'nin videosu olay olmuştu! Aleyna Tilki'den uyuşturucu açıklaması

Aleyna Tilki'nin videosu olay olmuştu! Aleyna Tilki'den uyuşturucu açıklaması

Fenerbahçe, Aykut Kocaman ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe, Aykut Kocaman ile yollarını ayırdı

Son dakika! Muharrem İnce'den AK Parti mitingine katılan Tansu Çiller'le ilgili açıklaması

Son dakika! Muharrem İnce'den AK Parti mitingine katılan Tansu Çiller'le ilgili açıklaması

Muharrem İnce'den Kahramanmaraş mitinginde cuma namazı gafı

Muharrem İnce'den Kahramanmaraş mitinginde cuma namazı gafı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne David Satterfield atandı! ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi belli oldu

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne David Satterfield atandı! ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi belli oldu

3 erkek genç kadına cehennemi yaşattı! 'Eğlenmek için bir .. lazım'

3 erkek genç kadına cehennemi yaşattı! 'Eğlenmek için bir .. lazım'

Son dakika: Pentagon'dan 'Menbiç' açıklaması

Son dakika: Pentagon'dan 'Menbiç' açıklaması

İsrail'den büyük skandal! 100'ün üzerinde fanatik Yahudi ile Mescid-i Aksa'yı bastılar!

İsrail'den büyük skandal! 100'ün üzerinde fanatik Yahudi ile Mescid-i Aksa'yı bastılar!

Ramazan ayında 41 kız çocuğuna tecavüz iddiası! İran bu iğrenç olayı konuşuyor

Ramazan ayında 41 kız çocuğuna tecavüz iddiası! İran bu iğrenç olayı konuşuyor

34 yaş küçük kocası öldürülen İngiliz kadın Sri Lanka'da mahsur kaldı!

34 yaş küçük kocası öldürülen İngiliz kadın Sri Lanka'da mahsur kaldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.