Çin'de büyük eziyet! Cenazeler yakılmaya zorlanıyor, gömülenler topraktan çıkartılıyor

Sputnik'in haberine göre Jiangxi'den eyalet yönetiminin insanların evlerini basıp tabutlara el koyduğuna ve bunları imha ettiğine dair haberler ve görüntüler geldi.
Hatta bir keresinde tabutla defnedildi diye bir cenazenin topraktan çıkarıldığı öğrenildi.
Halkı öfke içinde bırakan uygulamaya devletin medya organları bile tepki gösterdi.
HEDEF EYLÜL İTİBARIYLA TÜM CENAZELERİN YAKILMASI
6 ay önce başlatılan 'sıfır defin' politikasıyla eylül itibarıyla artık tüm cenazelerin krematoryumda yakılması hedefine ulaşmak için işi sıkı tutan Jiangxi yönetimi, sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre Ganzhou, Jian, Yichun kentlerinin köylerinde evlere zorla girdi.
TABUTLAR İŞ MAKİNALARIYLA PARÇALANDI
Evlerden çıkarılan tabutlar, üst üste yığıldı ve iş makinalarıyla üzerlerinden geçilerek paramparça edildi.
YAŞLILARA ZULÜM
Bazı yaşlı köylüler hayatları boyunca biriktirdikleri parayla aldıkları tabutları kurtarmak için içlerine yattı, ama görevililer tarafından karga tulumba dışarı çıkarıldı.
Jian'ın ücra bir köyünden 29 yaşında bir erkek, 70'li yaşlardaki büyükanne ve büyükbabasının iki tabutunun gasp edildiğini belirtip ''Bunlar atadan kalma tabutlar, kendi toprağımızda yetişen ağaçlardan marangozlar tarafından özel olarak yapılmıştı ve ninemle dedem tarafından 30 küsür yıldır korunuyordu'' dedi.
TABUT BAŞINA 2000 YUAN TAZMİNAT
Geçen ay Çin haber sitesi Thepaper.cn Gaoan'daki 24 köy ve kasabada 5800'ü aşkın kişi tabutları gönüllü şekilde teslim etmeye ikna edilirken bazı yetkililerin tabut başına 2000 yuan tazminat teklif ettiğini belirtmişti.
ÖMÜR BOYU 5000 YUAN BİRİKTİREREK…
Köylü ise yoksul insanların yıllarca para biriktirip 5000 yuan ödeyerek tabut aldığını, dolayısıyla 2000 yuan tazminatın yetersiz olduğunu anlattı. 'Defin yasağıyla' birlikte yerel halkın bütün geleneksel cenaze ritüllerinin de yasaklandığını, mezar taşlarının da ortadan kaldırılığını aktardı.
ATALARDAN KALMA BİR GELENEK
Oysa Çin'in taşrasında kişinin kendine özel tabut yaptırıp uzun ömür, bol şans getirmesi umuduyla evine yerleştirmesi bir gelenek. 2014 yılında Pekin Haberleri isimli gazete en az 6 yaşlı köylünün yönetimin tabutlara el koyma planını öğrendiğinde intihar ettiğini duyurmuştu.
Eyalet Valisi'nin deyişiyle Jiangxi'deki 'cenaze reform modelinin' en uç örneği ise Yiyang yerel yönetiminin nisanda 'sadece kremasyon' kuralı ihlal edilerek defnedildiği gerekçesiyle bir cenazeyi topraktan çıkarması oldu.
ÇKP'NİN GAZETESİ UYARDI: HALKI İSYAN ETTİRMEYİN
Bu gidişat karşısında Çin Komünist Partisi'nin yayın organı Halkın Günlüğü, Jiangxi eyalet yönetimine cenaze reformunu gözden geçirmesi çağrısı yaptı. Gazetede yayımlanan makalede ''Bu kadar sert ve hatta barbarca bir uygulamanın nasıl bir nedeni olabilir? Cenaze reformu işe yarıyorsa bile insanların kalbini kırıyor ve yönetimin güvenilirliğini, itibarını bitiriyor. Yol açtığı garez birikip patlarsa istikrarsızlığı tetikler'' denildi.
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