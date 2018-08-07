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Çin'de facia: Ölü ve kayıplar var!

DÜNYA HABERLERİ  | 07.08.2018 08:25 | Son Güncelleme

Çin'in güneybatısında bir kömür madeninde meydana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybetti, 9 kişiden haber alınamıyor.

Çin'de facia: Ölü ve kayıplar var!

Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin Guicou eyaletine bağlı Pancou kentinde Zimucia adlı bir kömür madeninde gerçekleşen kazada 4 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişiye ulaşılamıyor.

Patlama sonrası olay yerine arama kurtarma ekipleri gönderilirken, olayın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

AA

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Anahtar Kelimeler:
çin maden ocağı patlama

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