Çin'de feribot kuyruğu! Her şey feribota binebilmek için!

12 Hayvanlı Çin Ay Takvimi'ne göre Köpek Yılı tatilinde Hainan adasında bulunanlar dönüş yoluna geçince feribot sırası uzun kuyruklara neden oldu.

Yaklaşık 10 bin araç ve 50 bin kişi feribotla karşıya geçmeyi bekledi. Saatlerce süren kuyruklarda bekleyenler isyan etti.

Oluşan uzun trafik kuyruğu havadan böyle görüntüler oluşturdu.

Çin'de Köpek yılına giriş sebebiyle 19-21 Şubat tarihlerinde tatil yapıldı.