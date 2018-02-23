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Çin'de feribot kuyruğu! Her şey feribota binebilmek için!

DÜNYA HABERLERİ  | 23.02.2018 09:41 | Son Güncelleme

Çin'de Köpek yılı tatilinin dönüş yolculuğu çileye döndü. Oluşan kilometrelerce uzunluktaki feribot kuyruğu havadan görüntülendi.

12 Hayvanlı Çin Ay Takvimi'ne göre Köpek Yılı tatilinde Hainan adasında bulunanlar dönüş yoluna geçince feribot sırası uzun kuyruklara neden oldu.

Yaklaşık 10 bin araç ve 50 bin kişi feribotla karşıya geçmeyi bekledi. Saatlerce süren kuyruklarda bekleyenler isyan etti.

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Oluşan uzun trafik kuyruğu havadan böyle görüntüler oluşturdu.

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Çin'de Köpek yılına giriş sebebiyle 19-21 Şubat tarihlerinde tatil yapıldı.

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çin Köpek Yılı feribot

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