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Çin'de 'Kim' alarmı! Gizemli tren Pekin'e ulaştı, ülke karıştı

DÜNYA HABERLERİ  | 26.03.2018 17:52 | Son Güncelleme

Kuzey Kore'ye ait yüksek koruma sağlanan bir trenin Çin'in başkenti Pekin'e geldiği bildirildi. Trende Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-Un'un olduğuna yönelik spekülasyonlar bulunuyor.

Japon NTV televizyonu ve yayın kuruluşu NHK, alışılmadık biçimde korunan özel bir trenin, Pekin'e geldiğini ve trende üst düzey bir heyet bulunduğundan, kentte güvenliğin arttırıldığını duyurdu.

Bazı yerel basın organlarında da trende Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un olabileceği spekülasyonlarına yer verildi. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ise konudan haberdar olmadığını açıkladı.

Kuzey Kore lideri Kim'in nisan ayı sonunda Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, mayıs ayına kadar da ABD Başkanı Donald Trump ile ikili zirveye katılması planlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
çin Kim Jong Un Kuzey Kore tren

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