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Çin'de korkunç olay! Asfalt yol çöktü, araçlar metrelerce aşağı düştü

DÜNYA HABERLERİ  | 05.08.2018 11:19 | Son Güncelleme

Çin'in Heilongjiang bölgesinde yaşanan korkunç olay gündeme bomba gibi düştü. Asfalt yol bir anda çökerken, seyir halinde olan iki otomobil metrelerce aşağı düştü.

Çin'de korkunç olay! Asfalt yol çöktü, araçlar metrelerce aşağı düştü

Olumsuz hava şartları yaşamı etkilemeye devam ediyor… Bunun son örneği de Çin’in Heilongjiang bölgesindeki Harbin’de meydana geldi. Harbin’in işlek caddelerinde seyreden iki araç asfaltın çökmesi sonucunda yerin dibine girdi.

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Yetkililer olayla ilgili resmi açıklama yapmazken, altyapı yetersizliği ve aşırı sıcaklardan dolayı böyle bir olayın yaşanmış olabileceği tahmin ediliyor. Olay yerine gelen ekipler kurtarma çalışmalarına devam ederken, kazada ölen olmadığı açıklandı. Çok sayıda Çinli olay yerine gelerek kurtarma çalışmalarını izledi.

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Araçlarda bulunan 3 kişi sıyrık almadan kazayı atlatırken, 8 metrekarelik alanda meydana gelen çökme ile ilgili soruşturmanın devam ettiği açıklandı.

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çin Heilongjiang asfalt yol çöktü yol çökmesi çin

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çin malı yol :)
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