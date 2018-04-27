HABER

Çin'de okulda bıçaklı katliam! Çok sayıda ölü ve yaralı var

DÜNYA HABERLERİ  | 27.04.2018 15:54 | Son Güncelleme

Çin'in orta kesiminde yer alan Şensi eyaletinde bir ortaokulda yedi öğrenci öldü, 12 öğrenci yaralandı. Okulda çekilen feci fotoğraflar sosyal medyadan paylaşıldı.

Çin'de okulda bıçaklı katliam! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Çin'de bir okulda gerçekleşen bıçaklı saldırı katliama yol açtı. Saldırgan ortaokulda yedi öğrenciyi öldürdü. Yaralanan 12 öğrenci olay yerinden ambulanslarla hastanelere taşındı.

Saldırı yerel saatle 18.10'da meydana geldi. Çinli yetkililer, saldırganın yakalandığını duyurdu. Milliyet'te yer alan habere göre, yakalanan saldırgan ve yaralı öğrencilerin fotoğrafları sosyal medyadan paylaşıldı.

Kuzey Kore ve Güney Kore anlaştı! Kuzey Kore ve Güney Kore anlaştı!
Güney Kore'de tarihi buluşmaGüney Kore'de tarihi buluşma
İsrail açık açık tehdit etti: Tahran’ı vururuz!İsrail açık açık tehdit etti: Tahran’ı vururuz!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çin Son dakika

En Çok Okunan Haberler

Ufak Tefek Cinayetler'de tepki çeken sahne

Ufak Tefek Cinayetler'de tepki çeken sahne

24 Haziran seçimleriyle ilgili son ankette İYİ Parti şaşırttı!

24 Haziran seçimleriyle ilgili son ankette İYİ Parti şaşırttı!

İşte Tosun'un melekleri...

İşte Tosun'un melekleri...

Zahmeti az getirisi yüksek

Zahmeti az getirisi yüksek

AK Parti'yi karıştıran ses kaydı!

AK Parti'yi karıştıran ses kaydı!

'Erdoğan için çıldırtıcı bir aday olabilir, dikkat'

'Erdoğan için çıldırtıcı bir aday olabilir, dikkat'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ülke şokta! Okulda saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ülke şokta! Okulda saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Soyağacını merak eden akrabası 30 yıldır kaçan seri katili ele verdi

Soyağacını merak eden akrabası 30 yıldır kaçan seri katili ele verdi

Tarihi karar: Kuzey Kore ve Güney Kore anlaştı!

Tarihi karar: Kuzey Kore ve Güney Kore anlaştı!

Times, Cumhuriyet davasını yorumladı: Ankara'da despot bir yönetim var

Times, Cumhuriyet davasını yorumladı: Ankara'da despot bir yönetim var

Kan donduran olay! Küçük çocuğa arkadaşı tecavüz etti

Kan donduran olay! Küçük çocuğa arkadaşı tecavüz etti

Kuzey Kore ve Güney Kore liderleri bir araya geldi

Kuzey Kore ve Güney Kore liderleri bir araya geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.