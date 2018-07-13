Çin'de patlama: En az 19 ölü, 12 yaralı

Yerel medya kaynaklarına göre, bölgede yaşanan patlama sonucunda 19 kişi hayatını kaybederken 12 kişi yaralandı. Patlamanın büyüklüğü ile ilgili henüz net bir bilgiye ulaşılamadı.

Patlama, Siçua'nın güneydoğusunda bulunan Yeben şehrinde meydana geldi. Patlamanın yerel saatle 18:30'da gerçekleştiği öğrenildi. Patlamanın sebebinin araştırıldığı belirtiliyor.

(SPUTNİK)

