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Çin'de patlama: En az 19 ölü, 12 yaralı

DÜNYA HABERLERİ  | 13.07.2018 02:40 | Son Güncelleme

Çin'in Sichuan sanayi bölgesinde yaşanan patlama sonucunda en az 19 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Çin'de patlama: En az 19 ölü, 12 yaralı

Yerel medya kaynaklarına göre, bölgede yaşanan patlama sonucunda 19 kişi hayatını kaybederken 12 kişi yaralandı. Patlamanın büyüklüğü ile ilgili henüz net bir bilgiye ulaşılamadı.

Patlama, Siçua'nın güneydoğusunda bulunan Yeben şehrinde meydana geldi. Patlamanın yerel saatle 18:30'da gerçekleştiği öğrenildi. Patlamanın sebebinin araştırıldığı belirtiliyor.

(SPUTNİK)

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Anahtar Kelimeler:
çin Son dakika patlama

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