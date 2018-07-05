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Çin'de sürücüsüz otobüslerin seri üretimine başlandı

05.07.2018 09:37 | Son Güncelleme

Çinli teknoloji devi Baidu, sürücüsüz otobüslerin seri üretimine başladığı açıkladı.

Çin'de sürücüsüz otobüslerin seri üretimine başlandı

Şirket, Apolong adını verdiği bu otobüslerin kullanımına öncelikle Çin'deki kentlerde başlanacağını ancak ilerisi için yabancı pazarların da hedeflendiğini belirtti.

Baidu, 'seviye-4 otonom otobüslerini' üreten az sayıdaki şirketten biri.

Bu türdeki otobüslerde son derece ileri bir sürüş sistemi yer alıyor.

Baidu Genel Müdürü Robin Li seri üretime başlangıç açıklamasında, "2018 otonom araç sürüşünün ticarileşmesinin ilk yılı. Geçmişte Çin, dünyaya ucuz mallar ihraç etti. Çin, gelecekte ise dünyaya yapay zeka teknolojisi ihraç edecek" dedi.

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SÜRÜŞ KOLTUĞU YOK, ELEKTRİK ENERJİSİYLE ÇALIŞIYOR

Apolong otobüslerin 14 yolcu kapasitesi bulunuyor. Otobüste sürüş koltuğu, direksiyon ve pedallar yer almıyor.

Elektrik enerjisiyle çalışıyor ve iki saat şarj edildikten sonra 100 kilometre yol alabiliyor. Otobüs 70 kilometreye kadar hıza çıkabiliyor.

Otobüsün ilk olarak Pekin, Şenzen, Wuhan ve diğer Çin kentlerinde kullanımına başlanacağı açıklandı.

Japon Softbank Grup'la yapılan anlaşma kapsamında otobüsün başkent Tokyo'da da kullanılabileceği aktarılıyor.

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çin sürücü teknoloji devi Baidu OTOBÜS seri üretim

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