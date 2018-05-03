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Çin'deki sıra dışı köprü

DÜNYA HABERLERİ  | 03.05.2018 20:48 | Son Güncelleme

Çin'de bulunan 400 metre uzunluğundaki köprü üzerine inşa edilmiş yapılar görenlerin ilgisini çekiyor.

Çin'in Çongçing kentinde bulunan 400 metre uzunluğundaki köprü üzerine inşa edilmiş olan farklı mimarideki yapılar turistlerin ilgisini çekiyor.

Çin'deki sıra dışı köprü

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Çin'in Çongçing kentinde bulunan 400 metre uzunluğundaki köprü üzerine inşa edilmiş olan farklı mimarideki yapılar turistlerin ilgisini çekiyor.
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Anahtar Kelimeler:
çin köprü Çongçing

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