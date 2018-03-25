Çin'den ABD'ye 'egemenliği ihlal' suçlaması

Güney Çin Denizi'ndeki durumun Çin ve Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkeleri sayesinde iyileştiğini savunan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD'nin bilinçli olarak sorun ve gerginlik yarattığını söyleyerek "Bu, istikrar, işbirliği ve kalkınma beklentisi içinde olan bölge ülkelerinin arzularıyla çelişiyor" dedi.

Washington'a Güney Çin Denizi için bölgesel güçlerin barış ve istikrarı temin çabalarına saygı gösterme çağrısı yaptıklarını belirten Çunying, Çin'in egemenliğini ve güvenliğini korumak için gerekli tedbirleri almayı sürdürdüklerini vurguladı.

Sputnik haberine göre; Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflı bölgeye savaş gemisi gönderen ABD'nin Çin'in egemenliğini ihlal ettiğini söyledi. Çunying, "Çin tarafı, ABD'yi Pekin'in egemenliğini ihlal eden ve ülkenin güvenliğini tehdit eden provokatif eylemlerine derhal son vermeye çağırıyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'den ithal edilen mallara 60 milyar dolarlık ek gümrük vergisi getirme kararıyla gerilen Pekin-Washington ilişkilerindeki tansiyon, ABD'nin Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflı bölgeye savaş gemi göndermesiyle daha da yükseldi.

Trump'ın Çin'den ithal edilen mallara 60 milyar dolarlık ek gümrük vergisi getirme kararı sonrası Pekin misilleme olarak ABD'den ithal edilen mallara 3 milyar dolarlık gümrük vergisi koyabileceği uyarısı yapmıştı. Çin Ticaret Bakanlığı "Bir ticaret savaşı yapmak istemiyoruz, ancak kesinlikle bir ticaret savaşından da korkmuyoruz" demişti.

BİRÇOK ÜLKE HAK İDDİA EDİYOR

Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflı bölgelerde Brunei, Çin, Malezya, Tayvan, Filipinler ve Vietnam'ın hak iddiaları bulunuyor Ancak Çin bölgenin yüzde 90'ının kendi karasuları içinde yer aldığını savunuyor.