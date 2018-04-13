Çin'den ABD'ye savaş gemileri ile gözdağı

Çin'den ABD'ye savaş gemileri ile büyük gözdağı geldi. Çin lideri Xi Jinping'in kamuflajla katıldığı deniz tatbikatında uçak gemisi Liaoning, onlarca savaş gemisi ve denizaltılar sahne aldı. ABD'ye gözdağının fotoğraflarını, Çin haber ajansı Xinhua dünyaya sabaha karşı 05.35'te servis etti. Üç gün sürecek tatbikatta gerçek savaş senaryoları icra ediyor.
DİKDÖRTGEN BİÇİMDE ALANDAN AYRILDILAR
Çinli yetkililer, sivil gemilerden güneydeki Haynan adasından başlayarak dikdörtgen biçimde belirlenen alandan ayrılmalarını istedi.
Tayvan ordusu da ülkenin kuzeybatı kıyılarında deniz tatbikatına girişmiş durumda. Söz konusu bölge, Güney Çin Denizi'yle hayli yakın konumda.
FOTOĞRAFLARI AMERİKAN AJANSI GEÇTİ
Savaş uçakları ve helikopterlerin de katıldığı tatbikatın fotoğraflarını Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı geçti.
Tatbikatın konuğu ise Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen oldu. Kadın lider Suao deniz üssünde savaş gemisine bindi, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Çin, yalnızca komşularıyla değil tartışmalı Güney Çin Denizi'nde sık sık ABD ile de karşı karşıya geliyor. ABD, hafta başında uçak gemisi USS Theodore Roosevelt'ten 20 dakikada 20 savaş uçağı havalandırmıştı.
Milliyet'te yer alan habere göre, Hızla büyüyen Çin ordusu, bu yıl savunmaya 178 milyar dolarlık bir bütçe ayırdı. Dünyanın en önemli deniz güzergahlarından olan Güney Çin Denizi, zengin hidrokarbon rezervlerine sahip. Çin'in dışında Filipinler, Vietnam, Malezya, Brunei ve Tayvan gibi ülkeler de uluslararası sularda hak iddia ediyor.
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